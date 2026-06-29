Trumps neues Projekt: Ein prächtiger Golfplatz in Washington

US-Präsident Trump gehen die Ideen nicht aus, um sich in Washington zu verewigen. Nach Ballsaal und Triumphbogen soll die US-Hauptstadt nun einen neuen Golfplatz bekommen.

Trumps Golfplatz soll das bisherige öffentliche Golfplatzgelände East Potomac Golf Links ersetzen. Am Sonntag besichtigte er das Gelände. Quelle: ddp

US-Präsident Donald Trump will mit einem weiteren Projekt das Aussehen der US-Hauptstadt verändern. Am 1. September werden die Arbeiten für einen neuen Golfplatz mitten in der Stadt auf einer Halbinsel beginnen, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social ankündigte.

Trump: "Einer der besten Golfplätze der Welt"

Es soll "einer der besten Golfplätze" der Welt werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein. Kritiker von Trumps Architektur-Projekten, die sich in seiner zweiten Amtszeit häufen, sprechen von Geltungssucht. Trump sagt hingegen, dass ein neuer Golfplatz der Stadt Prestige bringen werde.

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Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf. Der Trump-Familienkonzern betreibt Golf-Clubs in mehreren Ländern. Die Wochenenden verbringt der US-Präsident häufig mit Golfspielen, vor allem in Florida. Wie wichtig Trump das Golf-Projekt ist, kann man auch daran ablesen, dass er sich am Sonntag zu dem Standort fahren ließ und vor Ort Pläne sichtete.

Trump will einen Golfplatz, auf dem große Profi-Turniere wie die U.S. Open, Ryder Cup und PGA Championship ausgerichtet werden können. Zu den Kosten der Arbeiten unter der Leitung des US-Innenministeriums machte Trump in seinem Post keine Angaben, ebenso wenig dazu, wer am Ende zahlt.

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Alter Golfplatz soll ersetzt werden

Der Golfplatz in der US-Hauptstadt soll das bisherige öffentliche Golfplatzgelände East Potomac Golf Links auf der Halbinsel ersetzen, das aus Trumps Sicht heruntergekommen ist. Er schrieb, viele der Bäume seien beschädigt und stellten eine Gefahr für Besucher dar. Er sieht auch große Mängel bei der Bewässerung. Es handelt sich um eine Prestige-Lage. Vom Golfplatz umgeben vom Fluss Potomac hat man Ausblick auf berühmte Denkmäler der Stadt. Auch das Weiße Haus ist nur wenige Kilometer entfernt.

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Seit längerem ist bekannt, dass Trump den alten Golfplatz ins Visier genommen hat. Der in den 1920er Jahren in Betrieb genommene Platz ist laut "New York Times" anfällig für Überschwemmungen. Das Instandhaltungsbudget sei begrenzt gewesen, das habe Spuren hinterlassen. 2020 habe eine gemeinnützige Organisation den Betrieb übernommen und wollte das Gelände restaurieren.

Trumps Projekte umstritten

Der Golfplatz ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Trump der demokratisch regierten Hauptstadt äußerlich seine Prägung geben will. Auf dem Gelände des Weißen Hauses lässt er einen riesigen Ballsaal errichten. Zudem plant er einen Riesen-Triumphbogen in der Stadt.

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Jüngst ließ er außerdem in einem umstrittenen Vorhaben das riesige Wasserbecken Reflecting Pool in der Umgebung berühmter Denkmäler mit blauer Farbe auskleiden, damit das Wasser die Monumente noch besser reflektiert. Jedoch färbte sich nur kurz nach der Fertigstellung das Wasser wegen Algen wieder grün, so dass Arbeiter anrücken mussten.

Quelle: dpa