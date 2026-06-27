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Trump stellt neuen US-Reisepass mit eigenem Porträt vor

"Patrioten-Pass":Trump stellt neuen US-Reisepass mit eigenem Porträt vor

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Donald Trump hat einen neuen Reisepass vorgestellt. Er soll anlässlich des 250. Gründungstags der USA aufgelegt werden. In dem Pass ist Trump selbst abgebildet.

Ein auf X vom Weißen Haus geteiltes Bild zeigt das neue Design des US-Reisepasses.

Anlässlich des 250. Gründungstages der USA hat Präsident Trump einen limitierten Reisepass mit seinem Porträt vorgestellt. Es handelt sich um eine limitierte Version des Dokuments.

27.06.2026 | 0:38 min

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen, limitierten US-Reisepass zum 250. Gründungstag der USA vorgestellt, der ein Bild von ihm enthält. "Der neue Reisepass der USA, der aussagt: 'Willkommen, aber benehmt euch!", erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social, auf dem er ein Foto des Passes veröffentlichte.

Reisepass mit Trump-Porträt und Unabhängigkeitserklärung

Das Bild zeigt Trump finster blickend, wie er sich auf seinen Schreibtisch stützt, sowie seine Unterschrift. Im Hintergrund ist der Text der Unabhängigkeitserklärung zu sehen. Das Bild scheint auf einem Porträt zu basieren, welches vom Fotografen des Weißen Hauses, Daniel Torok, gemacht wurde.

Ein auf X vom Weißen Haus geteiltes Bild zeigt das neue Design des US-Reisepasses.

Ein auf X vom Weißen Haus geteiltes Bild zeigt das neue Design des US-Reisepasses.

Quelle: X / @WhiteHouse

Auf der nächsten Passseite ist ein Gemälde zu sehen, das die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 darstellt.

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Neue US-Reisepässe ab 6. Juli

Das Weiße Haus veröffentlichte ebenfalls ein Bild des Passes und schrieb dazu: "Patrioten-Pass". Das US-Außenministerium reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Es hatte zuvor einen neuen Pass angekündigt, der ab dem 6. Juli erhältlich sei.

Die neuen Pässe sind Teil der beispiellosen Bemühungen des US-Präsidenten, sich etwa durch Namensänderungen von Gebäuden und Institutionen zu verewigen. Er wird der erste amtierende Präsident sein, der in Reisedokumenten der US-Bürger abgebildet ist.

Menschen warten darauf, dass der Name von Präsident Donald Trump am Freitag, dem 12. Juni 2026, vom John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington entfernt wird.

Der Name von US-Präsident Trump ist von der Fassade des Kennedy Centers in Washington entfernt worden. Das teilte die Kultureinrichtung mit. Voran ging ein richterlicher Beschluss.

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Quelle: AFP
Über das Thema berichtet ZDFheute Xpress in dem Beitrag "US-Reisepass mit Trump-Porträt vorgestellt" am 27.06.2026 um 13:40 Uhr.
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