Paraguays Spielweise weckt Erinnerungen an Ecuador: Deutschland wird wohl viel Geduld im WM-Sechzehntelfinale benötigen, um weiterzukommen.

Am Montagabend deutscher Zeit trifft die DFB-Elf bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Ein Ausblick auf die Partie. 27.06.2026 | 1:01 min

Bei Diskussionen unter WM-Experten und im Bekanntenkreis wird aus deutscher Sicht der Blick gerne mal schon auf nächsten Samstag geworfen. Dann könnte Deutschland im Achtelfinale des Turniers auf Top-Favorit Frankreich treffen. Dass davor beide Teams noch eine Hürde zu nehmen haben, wird dabei gerne mal außer Acht gelassen. Frankreich trifft auf die unangenehmen Schweden und auch der deutsche Gegner Paraguay bringt Eigenschaften mit, die dem DFB-Team durchaus wehtun können.

Auch wenn die Fußball-Nation und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sicherlich keine Einwände gegen einen hohen Sieg hätten, der die WM-Euphorie nochmal anfachen könnte, dürfte die Partie gegen die Südamerikaner alles andere als ein Spaziergang werden. Auf diese Dinge kommt es gegen Paraguay an:

Oberkörper-Problem: Deutschland muss spielerische Lösungen finden

"Körperlichkeit ist schwer zu trainieren", räumte Nagelsmann nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador ein. Die physisch starken Südamerikaner waren der DFB-Elf in vielen Zweikampfsituationen überlegen. Es schien, als sei es einigen hochveranlagten Nationalspielern schwergefallen, mit letzter Konsequenz dagegenzuhalten. Das Problem: Paraguay bringt ähnliche Attribute mit und zeichnet sich durch eine körperlich robuste und intensive Zweikampfführung aus.

Zwar konstatiert Nagelsmann, man werde bis zum Sechzehntelfinale nicht "mehr auftrainieren können im Oberkörperbereich". Doch mit der spielerischen Überlegenheit sollte man durch Überzahlsituationen und schnelles Passspiel zu viele direkte Zweikämpfe vermeiden können. Wenn das gelingen soll, muss man sich aber schlampige Ballverluste wie gegen Ecuador sparen.

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DFB-Team muss Geduld bewahren

Paraguay wird sich gegen Deutschland vor allem hinten reinstellen und versuchen, in einem engen und kompakten Defensiv-Block so wenig Chancen wie möglich zuzulassen. Fällt kein frühes Tor fürs DFB-Team, könnte es eine lange Geduldsprobe werden. Je länger es Unentschieden steht, umso mehr dürfte Paraguay die Chance wittern, über Konter und Standardsituationen in Führung zu gehen.

Die Elf von Nagelsmann darf in der Offensive nicht den Kopf verlieren und muss auch defensiv die Nerven bewahren und hellwach sein. Gelingt es, Nervosität aus dem Spiel herauszuhalten, hat Paraguay eigentlich nicht die Klasse, um Deutschland zu schlagen.

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Konter-Absicherung weiterhin ein Problem für Nagelsmann

Dennoch hat das deutsche Team im bisherigen Turnierverlauf bewiesen, dass man dem Gegner immer wieder Kontersituationen ermöglicht, die durch einfache Ballverluste oder Tempo-Defizite oft direkt gefährlich werden können.

Das Schreckensszenario für das Sechzehntelfinale wäre gegen eine tiefstehende Truppe wie Paraguay einem Rückstand hinterherzulaufen. Dies zu vermeiden und Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen, sollte in der Anfangsphase der Partie Priorität haben.

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Deutschland haushoher Favorit

Abgesehen von den Problemen im deutschen Spiel und den Stärken Paraguays bleibt das DFB-Team in diesem K.o.-Spiel dennoch der haushohe Favorit. Die Südamerikaner sind trotz ähnlicher Qualitäten schlechter einzuschätzen als der letzte Gruppengegner Ecuador. Nur wenige Spieler im Kader sind in europäischen Top-Ligen vertreten und offensiv trat die Elf von Trainer Gustavo Alfaro auch noch nicht furchteinflößend auf. Alles andere als ein Weiterkommen wäre eine Blamage.

Mit der spielerischen Klasse sollten Florian Wirtz, Jamal Musiala und Co. absolut in der Lage sein, die Paraguay-Defensive zu knacken. Sollte er wieder von der Bank kommen, hätte Nagelsmann mit Super-Joker Deniz Undav auch nochmal einen Trumpf, um im deutschen Spiel für mehr Torgefahr zu sorgen und das Spiel für sich zu entscheiden. Danach darf gerne über den kommenden Gegner Frankreich gesprochen werden. Oder dann doch vielleicht Schweden?

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