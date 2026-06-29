WM 2026: So spielt Deutschlands Sechzehntelfinal-Gegner Paraguay

Deutschlands WM-Sechzehntelfinal-Gegner heißt Paraguay. Wie spielen die Südamerikaner? Was macht sie taktisch aus? Eine Analyse.

Das erste K.o.-Spiel fürs DFB-Team bei dieser WM steht an. Gegen Paraguay gilt es, wie gegen Ecuador dagegenzuhalten und es mit Ball besser zu machen. 29.06.2026 | 1:37 min

Euphorie kam nicht auf in Paraguay - und das, obwohl man die Vorrunde überstanden hatte. Die Südamerikaner wussten in ihren Partien nur selten zu überzeugen und mogelten sich auch etwas glücklich ins Sechzehntelfinale der WM. Nun wartet mit Deutschland ein Gegner eines Kalibers, das sie in der Vorrundengruppe D mit der Türkei, den USA und Australien noch nicht hatten.

Die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht also als haushoher Favorit in die Partie. Trotzdem ist Paraguay nicht zu unterschätzen. Was macht die Mannschaft aus? Wie spielt sie? Und wie sind sie zu knacken?

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Das Prunkstück der Südamerikaner ist sicherlich die Defensive. Kassierte Paraguay zum WM-Auftakt gegen die USA noch vier Tore, kam in den beiden folgenden Partien gegen die Türkei und Australien kein weiteres mehr dazu. Coach Gustavo Alfaro, der schon 2022 mit Costa Rica teilgenommen hatte, nahm seinem taktischen Ansatz nach dem 1:4 jegliches Risiko - und feierte in der Defensive damit Erfolge.

Paraguays Defensive: Das Prunkstück

Paraguay verteidigt mit zwei Ketten vor dem eigenen Strafraum. Meist sind es zwei Viererketten, gegen Australien stand man zwischenzeitlich mal in einem 5-3-2 gegen den Ball, rotierte aber während des Spiels auf das gewohnte 4-4-2 in der Abwehr zurück. Zwischen den Ketten bieten die Südamerikaner wenig Räume an, pressen den ballführenden Gegner meist recht spät.

Ihre Abwehr zeichnet sich darüber hinaus durch klare Struktur aus. Paraguay agiert kaum mit Positionswechseln, ist beim Verteidigen stets geduldig und verschiebt auch bei Seitenwechseln diszipliniert den gesamten Defensivverbund nach außen. Das resultiert in einem eingespielten Abwehrblock, der, gepaart mit der Zweikampfstärke des WM-Viertelfinalisten von 2010, extrem unangenehm zu bespielen ist.

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Paraguay auch bei Ballgewinn risikoscheu

Der risikoarme Ansatz Paraguays (oder wenn man es netter formulieren möchte: Der Ansatz, der sich auf das Verteidigen konzentriert), zeigt sich auch bei Ballgewinn. Die Südamerikaner bauen ihr Spiel nicht ruhig auf, sondern machen das Spiel mit langen, vertikalen Pässen schnell.

Die äußeren Mittelfeldspieler stoßen in Ballbesitz blitzartig nach vorn und unterstützen die beiden Mittelstürmer. So schafft Paraguay Überzahlsituationen und will zum Torerfolg kommen. Überhaupt werden die allermeisten Angriffe über die Außen eingeleitet. Man vermeidet viel Zentrumsspiel, da ein Ballverlust dort am meisten weh tun würde.

Allzu erfolgreich war die Offensive bisher jedoch nicht. Zwei Tore aus drei Spielen und das spröde 0:0 zum Gruppenabschluss gegen Australien sprechen Bände.

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USA als Vorbild für Deutschland?

Paraguay ist durchaus zu knacken - gerade die USA haben vorgemacht, wie es gehen kann. So hat das Team durch eine variable Offensive und viele Positionswechsel die klar strukturierte Abwehr der Südamerikaner durcheinander gebracht. Das schaffte Lücken.

Auch Starspieler Christian Pulisic war ein Faktor. Immer wieder isolierten die Gastgeber ihn auf den Außenbahnen in Eins-gegen-Eins-Situationen. So konnte der Akteur vom AC Mailand seine technische Klasse ausspielen und durch gewonnene Duelle gegen die eher schwächeren Außenverteidiger Paraguays Räume kreieren.

Und auch das frühe Tor für die USA offenbarte, dass der kommende deutsche Gegner durchaus schnell Konzentration und Ordnung verlieren kann, wenn es nicht so läuft, wie gewünscht.

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Deutschland braucht Geduld

Paraguay geht zwar als Außenseiter ins Achtelfinale, bringt mit seiner kompakten, disziplinierten Defensive aber Qualitäten mit, die Deutschland Geduld abverlangen werden. Entscheidend dürfte sein, den Abwehrblock mit Tempo, Positionswechseln und individueller Klasse auseinanderzuziehen - dann spricht vieles dafür, dass die DFB-Elf ihrer Favoritenrolle gerecht wird.

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