Sechzehntelfinale gegen Paraguay: Erste Nagelprobe für Nagelsmann

Sechzehntelfinale gegen Paraguay:Die K.o.-Runde beginnt: Erste Nagelprobe für Nagelsmann
von Frank Hellmann, Foxborough
Vor dem ersten K.o.-Duell der WM rückt auch der Bundestrainer in den Fokus. Taktische Änderungen gegen Paraguay sind nun denkbar.
Es muss nicht verkehrt sein, dass Julian Nagelsmann die Gegebenheiten in Boston und Umgebung schon kennt. Sein Einstand im Oktober 2023 als Bundestrainer brachte es mit sich, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) längst eine USA-Reise vereinbart hatte.
Die ersten Länderspiele fanden in Hartford gegen die USA (3:1) und in Philadelphia gegen Mexiko (2:2) statt, aber schon damals wohnte und trainierte die Nationalmannschaft in Foxborough in unmittelbarer Nähe des Stadions des NFL-Giganten New England Patriots.
In dieser Spielstätte steigt nun das WM-Sechzehntelfinale Deutschland gegen Paraguay (22:30 Uhr MESZ/live im ZDF ab 21 Uhr). Die Unruhe war nach dem unrunden Auftritt gegen Ecuador (1:2) auf der Abschlusspressekonferenz dem Bundestrainer anzumerken. Äußerlich zwar vom vielen Sonnenschein in North Carolina gut erholt, fielen die Antworten doch kürzer aus als gewöhnlich.
Deutschland vs. Paraguay: Rückt Kimmich ins Mittelfeld?
Weil andere über ihn reden? Im Gleichklang haben sowohl Lothar Matthäus als auch Philipp Lahm vehement gefordert, Joshua Kimmich in die Mittelfeldzentrale zu stellen, um die Stärken des bislang nicht überzeugenden Kapitäns besser zur Geltung zu bringen. Was Nagelsmann dazu sagte: "Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern." Man könne aber "auch alles identisch" lassen.
Der 38-Jährige will dem Gegner nicht in die Karten spielen - und den Eindruck vermeiden, er lasse sich von der öffentlichen Meinung treiben. Es helfe nichts, antworte er in Englisch auf die Frage eines südamerikanischen Reporters:
Eine Wortwahl, die allemal die Anspannung eines Fußballlehrers bei seiner ersten WM-Endrunde verriet. Nagelsmann spürt, dass ihm eine Nagelprobe bevorsteht.
Die Fallhöhe ist immer noch groß
Klar, er hat anders als seine Vorgänger Joachim Löw 2018 in Russland und Hansi Flick 2022 die Vorrunde nicht vergeigt, aber der Gruppensieg wäre kaum noch etwas wert, sollte es gegen einen Kontrahenten wie Paraguay schiefgehen. Die Fallhöhe für einen vierfachen Weltmeister ist immer noch gewaltig. Erst im Achtelfinale, sollte es dann wirklich gegen Frankreich gehen, würde sich das ändern.
Es dürfte bei den vielen Baustellen, angefangen beim noch nicht überzeugenden Comeback-Keeper Manuel Neuer, schwierig genug werden, die nächsten südamerikanischen Quälgeister niederzuringen.
Ausscheiden hätte Grundsatzdiskussion zur Folge
Was der Druck persönlich mit ihm mache? "Es geht mir um die Mannschaft und den Erfolg. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Beweispflicht bin - außer gegenüber den Spielern." Doch intern sollen nicht alle damit einverstanden gewesen sein, dass der Bundestrainer gar keine Verantwortung für die taktischen Umstellungen und fragwürdigen Einwechslungen übernahm.
Ein Ausscheiden würde sofort wieder Grundsatzdiskussionen auslösen. Und auch die Trainerfrage würde ungeachtet des bis zur EM 2028 laufenden Vertrags debattiert.
Havertz sieht noch Luft nach oben
Auch Kai Havertz war zur obligatorischen Frage-Antwort-Runde unter FIFA-Hoheit erschienen. Was er versprach: "Ich will auf der größten Bühne weitermachen. Ich hoffe, dass ich das rüberbringen kann." Florian Wirtz, Jamal Musiala und er wüssten doch, "dass wir drei noch nicht unser volles Potenzial ausgeschöpft haben - da packen wir uns auch an die eigene Nase."
Worauf Havertz gar keine Lust hatte: Auf die Schelte von Englands Legende Gary Lineker einzugehen, der von "einer der schlechtesten deutschen Nationalmannschaften" gesprochen hatte, die er je gesehen habe. Antwort des Offensivspielers vom FC Arsenal: "Es ist generell einfach, auf uns von außen einzuhauen. Das interessiert mich null."
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