Sechzehntelfinale gegen Paraguay: Erste Nagelprobe für Nagelsmann

Vor dem ersten K.o.-Duell der WM rückt auch der Bundestrainer in den Fokus. Taktische Änderungen gegen Paraguay sind nun denkbar.

Der Bundestrainer äußert sich vor dem ersten K.-o.-Spiel bei der WM gegen Paraguay. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Kai Havertz live. 29.06.2026 | 23:53 min

Es muss nicht verkehrt sein, dass Julian Nagelsmann die Gegebenheiten in Boston und Umgebung schon kennt. Sein Einstand im Oktober 2023 als Bundestrainer brachte es mit sich, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) längst eine USA-Reise vereinbart hatte.

Die ersten Länderspiele fanden in Hartford gegen die USA (3:1) und in Philadelphia gegen Mexiko (2:2) statt, aber schon damals wohnte und trainierte die Nationalmannschaft in Foxborough in unmittelbarer Nähe des Stadions des NFL-Giganten New England Patriots.

Gegen Ecuador zeigt die deutsche Nationalelf ihr bisher schwächstes Spiel bei dieser WM. Daran ändert auch Sanés Blitztor zur 1:0-Führung nichts. 26.06.2026 | 7:56 min

In dieser Spielstätte steigt nun das WM-Sechzehntelfinale Deutschland gegen Paraguay (22:30 Uhr MESZ/live im ZDF ab 21 Uhr). Die Unruhe war nach dem unrunden Auftritt gegen Ecuador (1:2) auf der Abschlusspressekonferenz dem Bundestrainer anzumerken. Äußerlich zwar vom vielen Sonnenschein in North Carolina gut erholt, fielen die Antworten doch kürzer aus als gewöhnlich.

Deutschland vs. Paraguay: Rückt Kimmich ins Mittelfeld?

Weil andere über ihn reden? Im Gleichklang haben sowohl Lothar Matthäus als auch Philipp Lahm vehement gefordert, Joshua Kimmich in die Mittelfeldzentrale zu stellen, um die Stärken des bislang nicht überzeugenden Kapitäns besser zur Geltung zu bringen. Was Nagelsmann dazu sagte: "Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern." Man könne aber "auch alles identisch" lassen.

Platz eins in der Gruppe, doch nach dem Ecuador-Spiel steht ein großes Aber. Wie ist die Vorrunde der Nationalmannschaft zu bewerten? Und was lässt sich ableiten für die heiße Turnierphase? 26.06.2026 | 14:08 min

Der 38-Jährige will dem Gegner nicht in die Karten spielen - und den Eindruck vermeiden, er lasse sich von der öffentlichen Meinung treiben. Es helfe nichts, antworte er in Englisch auf die Frage eines südamerikanischen Reporters:

Im Fußball geht es nur ums Gewinnen. Wenn du gewinnst, ist alles perfekt. Wenn du verlierst, ist alles shit. „ Bundestrainer Julian Nagelsmann

Eine Wortwahl, die allemal die Anspannung eines Fußballlehrers bei seiner ersten WM-Endrunde verriet. Nagelsmann spürt, dass ihm eine Nagelprobe bevorsteht.

Die Fallhöhe ist immer noch groß

Klar, er hat anders als seine Vorgänger Joachim Löw 2018 in Russland und Hansi Flick 2022 die Vorrunde nicht vergeigt, aber der Gruppensieg wäre kaum noch etwas wert, sollte es gegen einen Kontrahenten wie Paraguay schiefgehen. Die Fallhöhe für einen vierfachen Weltmeister ist immer noch gewaltig. Erst im Achtelfinale, sollte es dann wirklich gegen Frankreich gehen, würde sich das ändern.

In einem Spiel mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen ins Gesicht. 26.06.2026 | 5:58 min

Es dürfte bei den vielen Baustellen, angefangen beim noch nicht überzeugenden Comeback-Keeper Manuel Neuer, schwierig genug werden, die nächsten südamerikanischen Quälgeister niederzuringen.

Sie definieren sich über den Defensivfußball. Es ist ein unangenehmer Gegner, der uns einiges abverlangen wird. „ Julian Nagelsmann über Gegner Paraguay

Ausscheiden hätte Grundsatzdiskussion zur Folge

Was der Druck persönlich mit ihm mache? "Es geht mir um die Mannschaft und den Erfolg. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Beweispflicht bin - außer gegenüber den Spielern." Doch intern sollen nicht alle damit einverstanden gewesen sein, dass der Bundestrainer gar keine Verantwortung für die taktischen Umstellungen und fragwürdigen Einwechslungen übernahm.

Ein Ausscheiden würde sofort wieder Grundsatzdiskussionen auslösen. Und auch die Trainerfrage würde ungeachtet des bis zur EM 2028 laufenden Vertrags debattiert.

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Havertz sieht noch Luft nach oben

Auch Kai Havertz war zur obligatorischen Frage-Antwort-Runde unter FIFA-Hoheit erschienen. Was er versprach: "Ich will auf der größten Bühne weitermachen. Ich hoffe, dass ich das rüberbringen kann." Florian Wirtz, Jamal Musiala und er wüssten doch, "dass wir drei noch nicht unser volles Potenzial ausgeschöpft haben - da packen wir uns auch an die eigene Nase."

Worauf Havertz gar keine Lust hatte: Auf die Schelte von Englands Legende Gary Lineker einzugehen, der von "einer der schlechtesten deutschen Nationalmannschaften" gesprochen hatte, die er je gesehen habe. Antwort des Offensivspielers vom FC Arsenal: "Es ist generell einfach, auf uns von außen einzuhauen. Das interessiert mich null."

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