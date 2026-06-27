Trump wollte den Reflecting Pool zum Aushängeschild für den 250. Geburtstag der USA machen. Doch Algen, mutmaßlicher Vandalismus und Festnahmen überschatten das Millionenprojekt.

Donald Trump macht Vandalen für die Probleme am Reflecting Pool in Washington, D.C. verantwortlich - ohne Belege vorzulegen. Die US-Nationalparkbehörde hat die Vorwürfe bekräftigt. 27.06.2026 | 1:38 min

Eigentlich sollte der "Reflecting Pool" vor dem Lincoln Memorial gerade in Donald Trumps Wunschfarbe "American Flag Blue" strahlen. Dafür ließ der US-Präsident das berühmte Wasserbecken Medienberichten zufolge für rund 14 Millionen US-Dollar modernisieren. Doch stattdessen beschäftigen Algen, sich lösende Farbbeschichtung und inzwischen auch Festnahmen die Behörden.

Auslöser für die Sanierung war nach Trumps eigenen Angaben der Hinweis eines Freundes aus Deutschland. Der habe ihm bei einem Besuch gesagt, der Reflecting Pool sehe "eklig" aus und sei keine gute Repräsentation der USA, erzählte Trump bei einer Pressekonferenz Ende April. Der US-Präsident ließ das Wahrzeichen daraufhin restaurieren und den zuvor mehr als 100 Jahre lang ungestrichenen Beckenboden blau streichen. Ende Mai erklärte das Weiße Haus schließlich, Washington sehe nun "besser aus denn je".

Das Weiße Haus auf Instagram Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Algen und abblätternde Beschichtung am Reflecting Pool

Doch nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung war vom neuen Blau kaum noch etwas zu sehen: Algen färbten den Pool wieder grün. Das Problem hatte die Anlage schon früher - durch die Modernisierung sollte es eigentlich eingedämmt werden. Der National Park Service war daraufhin mit Schläuchen und Reinigungsgeräten im Einsatz. Außerdem wurde ein Bleichmittel in den Pool gegeben.

Dazu kam: Die neue, blaue Beschichtung begann sich zu lösen. Bilder davon verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und lösten Spott und Diskussionen über die Qualität der Sanierung und die Reinigungsmaßnahmen aus.

Algen und Farbstücke und ein Reinigungsschlauch auf dem Boden des Reflecting Pools. Quelle: AFP

Trump: Pool wurde absichtlich beschädigt

Trump macht Vandalen für die Schäden verantwortlich. Er behauptet, ein 100 Meter langer Schnitt sei "durch ein Messer oder eine Klinge" in der Beschichtung entstanden. Belege für diese Behauptung legte der Präsident bislang nicht vor.

Was diese schrecklichen Vandalen getan haben, ist eine echte Beleidigung sowohl für Präsident George Washington als auch für Präsident Abraham Lincoln und sollte entsprechend geahndet werden. „ Donald Trump, US-Präsident

Inzwischen bestätigt auch die US-Nationalparkbehörde erstmals Hinweise auf mutmaßlichen Vandalismus am Reflecting Pool. So seien unter anderem die neue Beschichtung beschädigt und Gegenstände in den Pool geworfen worden. Die Angaben stammen aus Gerichtsunterlagen im Zusammenhang mit einer Klage gegen das Sanierungsprojekt.

Nach Angaben des US-Innenministeriums verbreiteten sich später mehrere Fälle und Videos, in denen Menschen die neue Beschichtung abrissen. Das Ministerium sprach von einem "neuen Trend".

US-Präsident Trump hat die Feiern zum 250-jährigen Bestehen der USA angeläutet. In seiner Ansprache sagte er unter anderem, die USA seien jeder Nation überlegen, die je gegründet wurde. 25.06.2026 | 0:24 min

Parkbehörde: Sieben Festnahmen am Reflecting Pool

Im Zusammenhang mit den Vorfällen sprach das US-Innenministerium am Donnerstag von sieben Festnahmen, sieben bundesrechtlichen Verwarnungen und 18 Polizeiberichten. Wer genau festgenommen wurde und welche Vorwürfe gegen die Betroffenen erhoben werden, teilten die Behörden bislang nicht mit.

Unklar bleibt damit auch, ob die von Trump behaupteten Vandalismusschäden tatsächlich für den Zustand des Reflecting Pools verantwortlich sind.

Die USA werden 250 Jahre alt. Was ist eigentlich vom "American Dream" geblieben? Gilt Gerechtigkeit und Freiheit für alle - oder nurmehr für einige Privilegierte? 09.06.2026 | 44:05 min

Reparatur statt Jubiläumsglanz

Rund um den Reflecting Pool wurden nun wieder Zäune aufgestellt und Soldaten der Nationalgarde sowie Polizeikräfte und weiteres Sicherheitspersonal sind dort im Einsatz und beobachten die Lage.

Trump kündigte am Freitag an, dass der Reflecting Pool nach den Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli erneut repariert werden soll. Eigentlich sollte das Millionen-Projekt eines der Aushängeschilder der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit werden.

Fränzi Meyer ist Reporterin im ZDF-Studio Washington, D.C

Wichtiger Hinweis in eigener Sache