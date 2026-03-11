Update am Abend: Einmal-täglich-Regel an den Zapfsäulen

Guten Abend,

der bange Blick zur Zapfsäule könnte sich bald etwas entspannen - wenn die Pläne der Bundesregierung Wirkung zeigen. Schwarz-Rot will die im Zuge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Spritpreise mit neuen Regeln bremsen und gibt einen Teil seiner Ölreserven frei. Im Mittleren Osten gibt die Ukraine derweil den Golfstaaten Nachhilfe in Sachen Drohnen. Und in Deutschland meldet nach VW der nächsten Autobauer miserable Zahlen.

Nur noch eine Spritpreis-Erhöhung pro Tag

Das ist passiert: Die Bundesregierung will Preiserhöhungen an Tankstellen stärker regulieren, die Preise sollen nur noch einmal täglich erhöht werden dürfen. Zudem gibt Deutschland einen Teil seiner nationalen Ölreserven frei.

Die Bundesregierung will Preiserhöhungen an Tankstellen stärker regulieren, die Preise sollen nur noch einmal täglich erhöht werden dürfen. Zudem gibt Deutschland einen Teil seiner nationalen Ölreserven frei. Das ist der Hintergrund: Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Preise für Benzin und Diesel deutlich gestiegen und liegen teils deutlich über der Marke von zwei Euro je Liter. Bei den Ölreserven kommt die Regierung einer Bitte der Internationalen Energie-Agentur nach, sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Preise für Benzin und Diesel deutlich gestiegen und liegen teils deutlich über der Marke von zwei Euro je Liter. Bei den Ölreserven kommt die Regierung einer Bitte der Internationalen Energie-Agentur nach, sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Das sagen Experten: Die Einmal-täglich-Regel an den Zapfsäulen sei "an sich ein sehr gutes Signal an den Markt und an die Verbraucher", sagte Andreas Goldthau, Energiesicherheits-Experte an der Uni Erfurt, im ZDF. Auch die Entscheidung zur Freigabe von Ölreserven dämpfe die Preise. Gleichzeitig gebe die Maßnahme ein Stück weit "die Waffe der Zukunft" aus der Hand, "wenn es wirklich eng wird".

Mittagsmagazin vom 11.03.2026 um 14:21 Uhr. 11.03.2026 | 2:16 min

Ukraine hilft Golfstaaten bei Drohnenabwehr im Iran-Krieg

Das ist passiert: Die Ukraine schickt Luftabwehr- und Drohnenexperten in mehrere Golfstaaten, um bei der Abwehr iranischer Drohnen zu helfen.

Die Ukraine schickt Luftabwehr- und Drohnenexperten in mehrere Golfstaaten, um bei der Abwehr iranischer Drohnen zu helfen. Das ist der Hintergrund: Die Golfstaaten geraten im Iran-Krieg zunehmend ins Visier iranischer Raketen und Drohnen.

Die Golfstaaten geraten im Iran-Krieg zunehmend ins Visier iranischer Raketen und Drohnen. Darum ist das wichtig: Die Unterstützung zeigt eine neue sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Zugleich hofft die Ukraine, im Gegenzug mehr Unterstützung für ihre eigene Luftverteidigung im Krieg gegen Russland zu bekommen.

heute Xpress am 06.03.2026 um 08:00 Uhr. 06.03.2026 | 0:25 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Porsche-Gewinn bricht ein

Das ist passiert: Der Autobauer Porsche hat im vergangenen Jahr einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Unter anderem ein schwaches China-Geschäft, hohe US-Zölle und Kosten für einen Strategiewechsel drückten den Gewinn um mehr als 90 Prozent.

Der Autobauer Porsche hat im vergangenen Jahr einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Unter anderem ein schwaches China-Geschäft, hohe US-Zölle und Kosten für einen Strategiewechsel drückten den Gewinn um mehr als 90 Prozent. Das ist der Hintergrund: Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche 2025 größtenteils aufgezehrt.

Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sportwagenbauers Porsche 2025 größtenteils aufgezehrt. Darum ist das wichtig: Der Gewinneinbruch zeigt, wie stark selbst profitable Premiumhersteller unter globalen Krisen und dem unsicheren Übergang zur Elektromobilität leiden können. Damit steht Porsche auch stellvertretend für die Probleme der gesamten Autoindustrie, die zwischen teuren Strategiewechseln, geopolitischen Risiken und wachsender Konkurrenz unter Druck gerät.

ZDFheute Xpress am 11.03.2026 um 14:59 Uhr. 11.03.2026 | 0:44 min

Ratgeber: Was tun bei Schmerzen am Meniskus?

Ein Meniskusriss tut weh - aber nicht jeder muss gleich unters Messer. Fachleute sagen seit Jahren: In Deutschland wird am Knie oft zu schnell operiert.

Volle Kanne, 11.03.2026 um 10:50 Uhr. 11.03.2026 | 5:09 min

Paralympics: Leonie Walter holt Bronze im Para-Langlauf

Einen Tag nach ihrer aberkannten Silbermedaille kann Leonie Walter mit ihrem Guide Christian Krasman doch noch jubeln. Im Para-Langlauf gewinnt sie Bronze über zehn Kilometer. Langläuferin Kathrin Marchand musste wegen eines Schwächeanfalls das Rennen beenden.

Bericht zu den Paralympics am 11.03.2026 um 14:44 Uhr. 11.03.2026 | 320:55 min

Auch Sebastian Marburger schaffte es nach seinem gestrigen Silber-Erfolg im Sprint nicht über die Ziellinie. Der 28-Jährige hatte vor den Paralympics mit einem Infekt der oberen Atemwege zu kämpfen. Anja Wicker verpasste eine Medaille im Para-Langlauf als Vierte nur um 1,5 Sekunden.

Mehr vom Sport

Die Fußballerinnen des FC Bayern München treten im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Hamburger SV an. Die Partie im Volksparkstadion wird heute um 18:30 Uhr angepfiffen und ist live bei uns im Stream zu sehen. Danach können Sie alle vier Spiele heute Abend (Wolfsburg - Eintracht Frankfurt, Carl Zeiss Jena - Sand und SGS Essen - Werder Bremen) in der Zusammenfassung sehen.

Bayer Leverkusen steht indes im Achtelfinale der Champions League vor einer schweren Aufgabe. Die Rheinländer empfangen im Hinspiel um 18:45 Uhr den FC Arsenal (hier im Ticker und ab 23 Uhr in der Zusammenfassung mit allen Spielen (PSG - Chelsea und Real Madrid - Manchester City) bei uns.

Sport : Champions League - 2025/26 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Heute vor 15 Jahren wurde Japan vom stärksten jemals dort gemessenen Erdbeben erschüttert. Ein gewaltiger Tsunami folgte und durchbrach die Schutzmauern des Atomkraftwerks Fukushima. ZDFinfo zeichnet die Ereignisse in der Doku "Fukushima - Chronik einer Katastrophe" nach.

ZDFInfo, 11.03.2026 um 14:45 Uhr. 11.03.2026 | 84:21 min

Dazu lesenswert sind die Erfahrungen von ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer, die das Gebiet besucht hat: Zu Besuch in Fukushimas Geisterstädten.

Ein Lichtblick

... für alle Kinder der 90er Jahre und Fans von knalliger Popmusik: Die Backstreet-Boys sind back. Die erfolgreiche Boyband tritt immer noch in der ursprünglichen Formation auf - nur dass die Boys längst Männer um die 50 geworden sind. Nun kommen sie auf ihrer Welttour nach Deutschland.

ZDF heute journal am 10.03.2026 um 22:27 Uhr. 10.03.2026 | 3:04 min

Streaming-Tipps für den Abend

In der Doku-Reihe "Die Spur des Geldes" werden globale Finanzströme rund um US-Präsident Donald Trump aufgezeigt. Insider und Kritiker berichten, wie Macht, Glaube und Geschäfte ineinandergreifen. (Drei Folgen mit jeweils 38 Minuten)

10.03.2026 | 37:55 min

Rezept des Tages: Krautfleckerl mit Spitzkohl

Volle Kanne, 11.03.2026 um 10:26 Uhr. 11.03.2026 | 5:30 min

Krautfleckerl sind ein Wiener Klassiker: Buttrig geschmortes Weißkraut trifft auf breite Fleckerl-Nudeln. Zwiebeln und eine Prise Pfeffer geben dem Gericht seine herzhafte Note.

Das Rezept als Download finden Sie hier: Krautfleckerl mit Spitzkohl.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Katia Rathsfeld und das gesamte ZDFheute-Team