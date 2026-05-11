Update am Abend: Trump feuert gegen Verbündete - und droht Iran

Guten Abend,

egal, ob die Sicherheitslage der Welt oder die Kriege in Iran und der Ukraine - beim Nato-Gipfel in Ankara kommen gerade die ganz großen Themen auf den Tisch. US-Präsident Donald Trump nutzt die Bühne, um ordentlich auszuteilen und die Muskeln spielen zu lassen. Außerdem erklärte er das Rahmenabkommen mit Iran für beendet und will das Land mit Angriffen "hart treffen". Im Inland regt sich indes Widerstand gegen die Krankenkassen-Reform.

Trump feuert gegen Nato-Verbündete

Das ist passiert: US-Präsident Trump hat beim Nato-Gipfel scharfe Kritik an den Verbündeten geübt und forderte den Abbruch der Handelsbeziehungen mit Spanien. Zudem bezeichnete er Grönland als strategisch wichtig für die USA. In ihrer Abschlusserklärung bekräftigen alle Nato-Mitglieder ihr "unerschütterliches Bekenntnis" zur "gemeinsamen Verteidigung gemäß Artikel 5" des Nordatlantikvertrags.

US-Präsident Trump hat beim Nato-Gipfel scharfe Kritik an den Verbündeten geübt und forderte den Abbruch der Handelsbeziehungen mit Spanien. Zudem bezeichnete er Grönland als strategisch wichtig für die USA. In ihrer Abschlusserklärung bekräftigen alle Nato-Mitglieder ihr "unerschütterliches Bekenntnis" zur "gemeinsamen Verteidigung gemäß Artikel 5" des Nordatlantikvertrags. Das ist der Hintergrund: Trump kritisiert seit Langem zu geringe Verteidigungsausgaben und fehlende Unterstützung der USA durch Nato-Partner. Zudem drängen die USA die Europäer zu mehr militärischer Verantwortung.

Trump kritisiert seit Langem zu geringe Verteidigungsausgaben und fehlende Unterstützung der USA durch Nato-Partner. Zudem drängen die USA die Europäer zu mehr militärischer Verantwortung. Deshalb ist das wichtig: Trotz wachsender Verteidigungsbudgets und neuer Rüstungszusagen wie dem heutigen Deal mit einem Umfang von mehr als 50 Milliarden Dollar bleiben Differenzen und Spannungen innerhalb des Bündnisses bestehen.

heute Xpress vom 08.07.2026 ab 15:56 Uhr. 08.07.2026 | 1:36 min

US-Präsident droht Iran mit weiteren Angriffen

Das ist passiert: Am Vormittag erklärte Trump die Waffenruhe mit Iran aus seiner Sicht für beendet. Er wolle keine Einigung und nichts mehr mit Iran zu tun haben, sagte er am Rande des Nato-Gipfels. Zuvor hatte das US-Militär Ziele in Iran bombardiert - als Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus. Am Nachmittag drohte Trump zudem mit weiteren Angriffen heute Nacht.

Das ist der Hintergrund: Das Abkommen sollte den Konflikt zwischen den USA und Iran eindämmen, wurde jedoch durch neue Angriffe und Sanktionen infrage gestellt. Die Straße von Hormus spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Ölhandel ist.

Das Abkommen sollte den Konflikt zwischen den USA und Iran eindämmen, wurde jedoch durch neue Angriffe und Sanktionen infrage gestellt. Die Straße von Hormus spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Ölhandel ist. Das sagt unsere Korrespondentin: Das Thema Iran sei ein heikles beim Gipfel, erklärt ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers. Trump werfe Verbündeten vor, die USA nicht im Iran-Krieg unterstützt zu haben. Damit verbinde er die Frage, wozu die Nato noch gebraucht werde. "Diese Botschaften hier von Trump, die dürften es der Nato und den Europäern sehr schwer machen, diesen Gipfel als großen Erfolg darzustellen."

heute in Deutschland vom 08.07.2026 ab 14 Uhr. 08.07.2026 | 1:52 min

Heute Abend um 19:25 Uhr informiert Sie ein ZDFspezial über die aktuellen Entwicklungen beim Nato-Gipfel in Ankara.

Opposition will Abstimmung zur Krankenkassenreform verhindern

Das ist passiert: Die Grünen haben einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, um die geplante Abstimmung über die Krankenkassen-Reform an diesem Freitag zu stoppen. Sie kritisieren kurzfristige Änderungen am Gesetzentwurf und sehen das parlamentarische Verfahren als nicht verfassungsgemäß an. Auch die Linke und die AfD wollen klagen. Der Bundestag lehnte ein Verschieben der Abstimmung heute ab.

Die Grünen haben einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, um die geplante Abstimmung über die Krankenkassen-Reform an diesem Freitag zu stoppen. Sie kritisieren kurzfristige Änderungen am Gesetzentwurf und sehen das parlamentarische Verfahren als nicht verfassungsgemäß an. Auch die Linke und die AfD wollen klagen. Der Bundestag lehnte ein Verschieben der Abstimmung heute ab. Das ist der Hintergrund: Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung soll die Beitragssätze stabilisieren, beinhaltet aber Einschnitte und Mehrkosten für Versicherte. Die Opposition bemängelt, sie habe nicht genug Zeit gehabt, den überarbeiteten Gesetzentwurf zu prüfen, und sieht die Qualität der Gesetzgebung sowie parlamentarische Standards gefährdet.

heute Xpress vom 08.07.2026 um 15:51 Uhr. 08.07.2026 | 1:19 min

Das sagt unsere Korrespondentin: Grüne, Linke und AfD bezögen sich auf den Fall des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann, berichtet ZDF-Korrespondentin Dorthe Ferber. Er hatte 2023 in Karlsruhe das Gesetzgebungsverfahren zum "Heizungsgesetz" der Ampel-Koalition gestoppt. Sollte das nun auch in diesem Fall klappen, wäre die Blamage "ziemlich groß". Denn es gehe nicht nur um das Sparpaket, sondern auch um das Bild, das die Regierung nach außen abgebe. "Das hätte dann doch erhebliche Kratzer bekommen."

heute in Deutschland vom 08.07.2026 ab 14 Uhr. 08.07.2026 | 3:40 min

Grafiken des Tages

Der heißeste Tag, die heißeste Nacht: Die nun bestätigten Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen, wie historisch die Hitzewelle Ende Juni gewesen ist. Unsere Grafiken geben Ihnen einen Überblick:

Mehrere Wetterrekorde gebrochen : So extrem war die erste Hitzewelle des Jahres Der heißeste Tag, die heißeste Nacht: Die nun bestätigten Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen, wie historisch die Hitzewelle Ende Juni gewesen ist. Ein Überblick. von Kevin Schubert und Moritz Zajonz mit Video 2:38

Ratgeber: Möglichkeiten und Grenzen von Stretching-Apps

ZDFheute Xpress vom 08.07.2026 um 06:05 Uhr. 08.07.2026 | 0:59 min

Stretching-Apps versprechen mehr Beweglichkeit per Smartphone. Wir zeigen, wie sie genutzt werden können, welche Funktionen wichtig sind und wo mögliche Grenzen liegen.

Fußball-WM 2026

Nach Hochspannung bei den Spielen von Argentinien gegen Ägypten und der Schweiz gegen Kolumbien bleibt es heute ruhig in den WM-Stadien. Erst morgen geht es mit dem Viertelfinale Frankreich-Marokko (22 Uhr, ARD) weiter. Am Ruhetag empfehlen wir Ihnen deshalb einen Blick auf die Rolle der Schiedsrichter und wie sie sich wandelt.

Technische Entwicklung bei der WM 2026: Wenn der Schiedsrichter zum Supervisor wird

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Mehr Sport

Quelle: dpa

Sieben Mal in Folge hatte Alexander Zverev gegen Taylor Fritz verloren - nun konnte er die Serie mit einem Sieg im Viertelfinale von Wimbledon durchbrechen. Der beste deutsche Tennisspieler setzte sich glatt mit 6:4, 6:4 und 6:2 gegen den US-Amerikaner durch und steht nun im Halbfinale in London. "Ich hoffe, noch zwei Matches zu spielen. Ich bin extrem glücklich, im Halbfinale zu sein", sagte der glückliche Gewinner Zverev nach dem Match. Am Freitag trifft er nun auf die britische Überraschung Arthur Fery.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Morgenmagazin vom 08.07.2026 um 07:37 Uhr. 08.07.2026 | 2:17 min

Nach dem WM-Achtelfinalsieg über Brasilien hält die Begeisterung der norwegischen Fans an, die mit ihrer "Viking Row" für Furore sorgen. Erfunden von einem Grundschullehrer, rudert zurzeit die ganze Nation.

Ein Lichtblick

Quelle: AP

Nach den verheerenden Beben in Venezuela gibt es Hoffnung für Tierbesitzer. In einem Fastfood-Restaurant in Caraballeda ist ein Krankenhaus für Erdbebenopfer auf vier Beinen entstanden; es ist auch eine Anlaufstelle bei der Suche nach vermissten und der Versorgung verletzter Tiere. Hier fand auch Gabriela Alves eine Woche nach den Erdbeben ihren Hund Buddy. "Das ist ein Wunder", sagte sie. "Wir haben alles Materielle verloren, aber zumindest sind wir beide am Leben."

Streaming-Tipps für den Abend

Megacitys vom 07.07.2026 um 08:14 Uhr. 25.05.2026 | 53:49 min

Sie ist die Stadt der Liebe, eine Modemetropole und Sehnsuchtsort für Millionen Menschen: Paris. ZDF-Korrespondentin Anne Arend lädt Sie zu einer nächtlichen Tour ein. (54 Minuten)

"Nice Price - Die Tricks der Industrie" vom 08.07.2026 um 05:00 Uhr. 08.07.2026 | 44:54 min

Chicken, Gemüse oder Chili - Nudelsuppen in Cups und Tüten sind der Food-Hype. Schnell gekocht, halal, vegan und in allen Geschmacksrichtungen. Was ist das Geheimnis des aktuellen Trends? "Nice Price - Die Tricks der Industrie" geht diesen Fragen auf den Grund. (45 Minuten)

Rezept des Tages: Veganer Braten mit Salat und Kirsch-Dip

Volle Kanne vom 08.07.2026 um 10:49 Uhr. 08.07.2026 | 5:45 min

Braten ohne Fleisch, das geht! Zum Beispiel mit verschiedenen Nüssen, Leinsamen, Kidneybohnen und Haferflocken. Mario Kotaska empfiehlt dazu einen Kirschdip mit Meerrettich. Das Rezept dazu finden Sie als Download hier.

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