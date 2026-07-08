Schongau in Bayern: 16-Jähriger verletzt zwei Mädchen schwer

Mögliche Amoktat in Oberbayern: An einem Gymnasium in Schongau sind zwei Mädchen schwer verletzt worden. Die Polizei meldete eine Festnahme. Der mutmaßliche Täter ist 16 Jahre alt.

An einem Gymnasium in Schongau sind laut Polizei zwei Schülerinnen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche 16-jährige Täter wurde festgenommen. Zeitweise bestand Amokverdacht. 08.07.2026 | 1:41 min

An einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind laut Polizei zwei Mädchen schwer verletzt worden. Einem Sprecher zufolge deute vieles auf eine Amoklage hin. Die beiden verletzten Mädchen sind laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall festgenommen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelt es sich dabei um einen 16-jährigen Jugendlichen. Die Polizei geht derzeit nicht von weiteren Tatbeteiligten aus.

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Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Welfen-Gymnasium im Einsatz. Die Menschen vor Ort waren aufgerufen worden, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern sei eine Anlaufstelle eingerichtet worden.

Quelle: AFP

Bayerns Innenminister: Jugendlicher mit Messer und Schusswaffe bewaffnet

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) soll der Jugendliche mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein. Herrmann sagte im Bayerischen Rundfunk, seines Wissens nach seien die zwei Schülerinnen durch Messerstiche verletzt worden. "Wir gehen von einem Täter aus, der mit einem Messer und auch einer Schusswaffe unterwegs war."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Verletzten von Schongau." Solch eine Tat reiße nicht nur sichtbare, sondern auch viele unsichtbare Wunden. "Danke allen, die jetzt Hilfe leisten und füreinander da sind", erklärte Söder.

Gymnasium mit rund 800 Schülern und 80 Lehrern

Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lech im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern. Das Welfen-Gymnasium liegt nur wenige Hundert Meter von Altstadt und Lech entfernt. Laut Internetseite werden dort etwa 800 Schüler von mehr als 80 Lehrkräften unterrichtet. In direkter Nachbarschaft gibt es auch eine Grund-, Mittel- und Realschule.

In Bayern laufen die letzten Wochen des Schuljahres. Abiturienten haben bereits vor knapp zwei Wochen, am 26. Juni, ihre Zeugnisse erhalten, bei den restlichen Schülern steht dies am 31. Juli an.

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Quelle: dpa, AFP, ZDF