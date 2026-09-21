Update am Morgen: Neue Warnschüsse von den Rändern

Guten Morgen,

eine Nachricht vorab: Die nächsten Landtagswahlen sind erst im April! Das könnten sieben Monate sein, um von Landtagswahlkämpfen ungestört zu regieren. Um, wie beide Regierungsparteien es immer wieder betonen, "das Land voranzubringen". Allein, es sieht schon am Wahlabend nicht so aus, als hätten sie den Vorwärtsgang eingeschaltet. In der bundespolitischen Runde der Wahlsendung gehen sich die beiden Generalsekretäre von SPD und CDU, Tim Klüssendorf und Franziska Hoppermann, prompt über die Rente an.

Alice Weidel kann ihre Freude kaum verbergen. Tim Klüssendorf macht glasklar, er will das Gesamtkunstwerk Rentenreform wieder aufschnüren: Wer 45 Jahre gearbeitet hat, verdiene weiterhin eine abschlagsfreie Rente. Hoppermann dagegen spricht von einer "Schutzrente" für solche, die sie brauchen. Eine Abstimmung dazu, wie man an diesem vorhersehbar diffizilen Abend gemeinsam auftritt, um Vertrauen in die Koalition zu schaffen, gab es offenkundig nicht.

ZDF heute journal, 20.09.2026, 21:45 Uhr 20.09.2026 | 3:26 min

Aber: Der Kanzler steht. Um 18:06 Uhr vor Mikrofonen und Kameras. Beste Sendezeit, man hat die Prognose kaum erfasst, da drängt es Friedrich Merz ins Rampenlicht. Die Ankündigung, es werde ein Statement geben, hatte in den Redaktionen der Hauptstadt für Unruhe gesorgt. Auch im ZDF-Hauptstadtstudio wird gerätselt: Haben die CDU-Granden den Daumen gesenkt? Nach einem historisch schlechten Abend für die CDU. Tritt er zurück? Als Kanzler? Oder als Parteivorsitzender? Es gehe um den "Ausblick nach vorn", konnten wir noch rausbekommen.

Sehen Sie hier den Kommentar der Chefredakteurin Bettina Schausten.

ZDF heute journal, 20.09.2026, ab 21:45 Uhr 20.09.2026 | 1:55 min

Merz bezeichnet das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern als "Desaster". Und zu dem Zeitpunkt wissen weder er noch die CDU-Ministerpräsidenten, dass ihre Partei nach letztem Stand am Sonntagabend die Fünf-Prozent-Hürde reißt. Zum ersten Mal ist die CDU in einem Landtag nicht vertreten. Es folgt ein: Ich und wir machen weiter: "Die Reformen müssen kommen."

Die SPD zeigt sich dagegen empfänglich für das, was sie für die Botschaft der Wähler an diesem Abend hält. Manuela Schwesig hat mit lauter Kritik an der Reformpolitik Berlins viel Zustimmung bekommen. Nun fordert die SPD "Korrekturen", was in diesem Fall heißt: das, was sie vorher auch schon gefordert hat. Was daraus für die nächsten Wochen folgt, scheint eine Frage der Erfahrung. Und wenn die Fraktionen nun nervös, angezählt und ungeduldig aufeinander prallen, wird Merz die Kraft und die Autorität haben, welches Gesetz auch immer durchzusetzen?

ZDF heute journal, 20.09.2026, 21:45 Uhr 20.09.2026 | 2:17 min

Schon oft hieß es aus Union und SPD, man habe den Schuss gehört. Mal gucken, ob wir rausfinden, was das heißt, bevor alle taub sind.

Herzliche Grüße aus Berlin, kommen Sie gut in die Woche,

Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios

In unserem Liveblog zu den Wahlen können Sie den Abend noch einmal nachlesen. Außerdem finden Sie alle Grafiken, Analysen und Berichte auf den Themenseiten zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern und zu der Wahl in Berlin. Außerdem analysieren unsere Kollegen von der ZDFheute live heute Morgen um 08:00 Uhr die beiden Wahlen.

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 20.09.2026, 21:40 Uhr 20.09.2026 | 0:38 min

Prozess gegen Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer beginnt: Die Anklage wirft dem damaligen CSU-Politiker im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut eine Falschaussage im Untersuchungsausschuss des Bundestags vor. Mitangeklagt ist der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz. Beide bestreiten den Vorwurf.

Aktionstag in der Auto-Branche: Die Gewerkschaft IG Metall stemmt sich heute mit einem bundesweiten Aktionstag gegen weitere Einschnitte für Beschäftigte der Automobilbranche. Bei rund 280 Aktionen sollen den Angaben zufolge mehr als 100.000 Menschen mobilisiert werden.

Sitzungswoche bei Vereinten Nationen: Bundesaußenminister Johann Wadephul reist heute nach New York, wo am Dienstag die 81. Sitzungsperiode der Generalversammlung der Vereinten Nationen beginnt. Wadephul ist Leiter der deutschen Delegation und wird am darauffolgenden Samstag vor der Generalversammlung sprechen.

Sportlich in den Tag

Tennis

Erfolgreiche Charmeoffensive von Zverev beim Davis Cup: Trotz aller Belastungen rund um den US-Open-Sieg hat Alexander Zverev beim Davis Cup auf und abseits des Centre Courts überzeugt. Sein Auftreten in Halle wirkt befreit.

Radsport-WM

Franziska Koch holt Bronze im Zeitfahren: Franziska Koch hat gleich im ersten Rennen der Radsport-WM eine Medaille für das deutsche Team geholt. In Montreal gewann die 26-Jährige im Einzelzeitfahren über 39,2 km Bronze.

SailGP

Team Germany in der Flaute: Starts bleiben das Problem: Beim elften Event des SailGP auf dem Genfer See zeigt das deutsche Boot seine schwächste Saisonleistung. Die Starts bleiben das Problem, doch es gibt Hoffnung auf Besserung.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Patrik Schick trifft weiter und Bayer Leverkusen feiert am Tag nach dem Tod der Werkself-Ikone Peter Hermann einen emotionalen Heimsieg gegen RB Leipzig. Die Höhepunkte der Partie können Sie sich hier anschauen:

ZDF sportstudio, 21.09.2026, 00:00 Uhr 21.09.2026 | 9:09 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Grafik des Tages

Fast die Hälfte der jungen Berliner hat die Linke gewählt. Knapp die Hälfte der unter 30-Jährigen - 55 Prozent bei Frauen und 40 Prozent bei Männern - stimmten für sie. Auch bei den 30- bis 44-Jährigen ist die Linke mit 33 Prozent erfolgreicher als alle anderen Parteien.

Gesagt

Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Friedrich Merz hat am Wahlabend klargemacht: Aufgeben will er nicht. Aber die Ergebnisse schönreden kann der Bundeskanzler auch nicht.

Wahlen im ZDF, 20.09.2026, 18:44 Uhr 20.09.2026 | 4:38 min

Zahl des Tages

Weltweit sind etwa 55 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen, zwei Drittel davon in Entwicklungsländern. Bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 139 Millionen steigen, besonders dramatisch in China, Indien, Südamerika und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara.



Der heutige Welt-Alzheimertag wurde 1994 von Alzheimer's Disease International gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen. Seitdem finden am 21. September in aller Welt vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen. Zum Ende des Jahres 2023 lebten in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Häufigste Demenzursache ist die Alzheimer-Krankheit.

Ein Lichtblick

ZDF plan b, 19.09.2026, 07:30 Uhr 20.09.2026 | 1:36 min





Innovative OP-Methode bei Skoliose Die 14-jährige Rosa-Carmen Haasjes aus den Niederlanden leidet unter schwerer Skoliose. Bei einer innovativen Operation ist ihr ein flexibles Kunststoffseil eingesetzt worden.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Klimaschutz, Tarifstreit, Alltag: Oft entscheidet nicht der Mensch, sondern die Regeln des Spiels. Wie die Spieltheorie die meist unsichtbaren Mechanismen hinter Konflikten offenbart - dieser Frage geht Wirtschaftsprofessor Christian Rieck in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.09.2026 | 1:56 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Montag scheint im Nordosten und im Südwesten zeitweise die Sonne. Dazwischen ist es stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Bei kräftigem Nordwestwind an den Küsten werden 15 bis 22 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion