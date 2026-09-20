Nachwahlbefragung sieht 49,4 Prozent:Prognose: Putins Partei gewinnt Parlamentswahl in Russland
Putins Geeintes Russland ist bei der Parlamentswahl zur Siegerin erklärt worden. Sie kam laut Wahlnachbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Wziom auf 49,4 Prozent.
Bei der Parlamentswahl in Russland zeichnet sich wie erwartet ein deutlicher Sieg der Partei von Präsident Wladimir Putin ab. Die Regierungspartei Geeintes Russland holte 49,4 Prozent der Stimmen, wie aus einer an diesem Sonntag vom staatlichen russischen Meinungsforschungszentrum Wziom veröffentlichten Nachwahlbefragung hervorging.
Putins Partei hat seit 2003 alle Parlamentswahlen gewonnen, neben ihr waren nur andere Kreml-treue Parteien zur Wahl zugelassen.
Mehr dazu in Kürze.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.