Prognose: Putins Partei gewinnt Parlamentswahl in Russland

Bei der Parlamentswahl in Russland zeichnet sich wie erwartet ein deutlicher Sieg der Partei von Präsident Wladimir Putin ab. Die Regierungspartei Geeintes Russland holte 49,4 Prozent der Stimmen, wie aus einer an diesem Sonntag vom staatlichen russischen Meinungsforschungszentrum Wziom veröffentlichten Nachwahlbefragung hervorging.