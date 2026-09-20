Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Experte Korte: "Versuchung des Autoritären"
Die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zeigen laut Experte Karl-Rudolf Korte eine Erstarkung der radikalen Ränder. Er sagt: Die Volksparteien liegen schon fast in Ruinen.
Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin bleiben viele Fragen offen. Was bedeutet das für die Bundespolitik, für Kanzler Friedrich Merz und die Parteienlandschaft? Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte ordnet die Entwicklungen in der Sendung "Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" ein.
Korte: "Die Mitte insgesamt verliert"
Bei den jüngsten Wahlen könne man beobachten, dass die "Mitte insgesamt verliert", sagt Korte. Zudem gebe es eine "Versuchung des Autoritären". Offenbar greife es, "das Radikale zu machen", und zwar sowohl auf der extrem linken als auch extrem rechten Seite des Spektrums. Auf der linken Seite seien das "sozialistische Vorstellungen: Vergesellschaftung, Enteignung". Bei den Rechten sei es die "Volksgemeinschaft".
Auftritt von Kanzler Merz "außergewöhnlich"
Dass Bundeskanzler Friedrich Merz direkt nach der Veröffentlichung der ersten Wahlprognosen vor die Kameras getreten ist, ordnet Korte als "ganz außergewöhnlich" ein.
Merz habe erleichtert gewirkt, für dieses Jahr "endlich alle Wahlen hinter sich zu haben" und dass nun einige Monate bis zu den nächsten Landtagswahlen blieben.
Der Kanzler habe, so Korte, ein "Zeichen für eine aufbruchsbereite politische Mitte" setzen wollen, "jetzt mit großer Radikalität die Reformen durchzusetzen mit den zwölf Stimmen Mehrheit im Bundestag".
Linke in Berlin radikaler als anderswo?
Die Linke ist nach Einschätzung des Experten Korte in Berlin "nicht so moderat, wie sie uns im Bund bislang vorgekommen ist". Auch innerhalb der Partei habe es viele Auseinandersetzungen - und auch Austritte - gegeben wegen des Umgangs der Linken mit Antisemitismus-Vorwürfen und einem dementsprechenden politischen Kurs in Berlin.
Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern "sehr schwer"
Sollte das BSW in den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern kommen, werde eine Regierungsbildung "sehr schwer", sagt Korte. Es sehe nicht nach einer Minderheitsregierung aus:
Zudem habe die Verfassung in dem Bundestag eine Besonderheit: "Nach der Konstituierung des Landtags, vier Wochen später, muss die Regierung gewählt werden. Wenn sie nicht eine Mehrheit findet, gibt es Neuwahlen."
Am Ende des Wahlabends stehen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene also erst einmal große Aufgaben auf dem Plan. Welche Regierungskonstellationen sich für Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ergeben, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen.
Zusammenfassung von Annika Heffter.
ZDFheute Update am Morgen:Die Nachrichten kompakt zum FrühstückWer macht das Rennen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern? News, Hintergründe und Analysen zu allen wichtigen Themen. Unser ZDFheute Update bringt Sie auf Stand!
Mehr zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
- Liveblog
Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Wie die Hochrechnung in Schwerin und Berlin ausfälltvon Katrin Meyer, Tai Becker, Nora Liebmann
Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:AfD liegt vor der SPD - CDU fliegt womöglich aus dem Landtagvon Carsten Hauptmeiermit Video3:12
- Thema
Reaktionen, Analysen, Daten:Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern
- Grafiken
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:CDU unter fünf Prozent: Alle Grafiken zur Wahl im Nordostenvon Kathrin Wolff
- Grafiken
Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:Mecklenburg-Vorpommern: AfD bei Männern vorn, SPD bei Frauen
- Grafiken
Wählerwanderung:Woher kommen die AfD-Wähler in Mecklenburg-Vorpommern?
- Grafiken
Kandidierende und Parteien :Schwesig oder Holm? Das sagen die Wähler im Nordosten
- Grafiken
Probleme und Parteikompetenzen:Auf diese Themen kam es bei der Wahl im Nordosten an
- Grafiken
Landtagswahl in Karten:Mehr Blau als Rot: So stimmen die Wahlkreise im Nordostenvon L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonzmit Video138:46
Mehr zur Wahl in Berlin
- Liveblog
Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Wie die Hochrechnung in Schwerin und Berlin ausfälltvon Katrin Meyer, Tai Becker, Nora Liebmann
Wahl in Berlin:Linke klar vor CDU - schwierige Regierungsbildung erwartetvon Kevin Schubertmit Video2:25
- Thema
Reaktionen, Analysen, Daten:Wahl in Berlin
Alle Grafiken zur Wahl in Berlin
- Grafiken
Wahlausgang und Analysen im Überblick:BSW deutlich unter 5 Prozent: Alle Grafiken zur Berlin-Wahlvon Kathrin Wolff
- Grafiken
Abgeordnetenhauswahl in Karten:CDU-Spitzenkandidat Evers verliert Wahlkreis gegen AfDvon L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonzmit Video138:46
- Grafiken
Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:Fast die Hälfte der jungen Berliner wählt die Linkevon Kathrin Wolff
- Grafiken
Wählerwanderung:Woher kommen die Wähler der Linken in Berlin?
- Grafiken
Evers, Graf, Eralp, Brinker:So schwach werden die Spitzenkandidaten in Berlin bewertet
- Grafiken
Probleme und Parteikompetenzen:Miete Topthema in Berlin: Welche Partei womit punkten konnte