Bei einer Skoliose verkrümmt und verdreht sich die Wirbelsäule. Für Jugendliche hat das oft lebenslang schmerzhafte Folgen. Die "dynamische Skoliose-Korrektur" kann hier helfen.

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Die 14-jährige Rosa-Carmen Haasjes aus den Niederlanden hat ein Rückenleiden, das oft im Jugendalter beginnt: Skoliose. Sie spürt das deutlich: Ihr ganzer Oberkörper ist in Schieflage, ihr Rücken ist verspannt und schmerzt.

"Letzte Woche war ich auf einem Konzert und wir hatten Stehplätze", erzählt sie. "Aber das ist irgendwann echt unangenehm, weil dann mein Nacken und Rücken wehtun." Doch ihre Freundinnen hätten unbedingt stehen wollen, um besser zu sehen. "Also musste ich da durch."

Die 14-jährige Rosa-Carmen Haasjes leidet unter schwerer Skoliose, einer Verkrümmung der Wirbelsäule. Quelle: ZDF

Wie schwer jemand an Skoliose erkrankt ist, lässt sich am sogenannten Cobb-Winkel ablesen - dem Grad der Krümmung der Wirbelsäule. Bei Rosa beträgt der Winkel 40 Grad. So viel, dass für gewöhnlich eine Operation empfohlen wird.

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Mädchen besonders von Skoliose betroffen

Mädchen betrifft die Erkrankung häufiger als Jungs, und das auch noch mit schwereren Ausprägungen. Genetische Ursachen sind eine mögliche Erklärung, doch die Forschung dazu läuft weiter.

Wir wissen, wie eine Skoliose entsteht: nämlich weil der vordere Teil der Wirbelsäule schneller wächst als der hintere. „ Dr. Per Trobisch, Klinik für Wirbelsäulenchirurgie Düren

Per Trobisch von der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie Düren ergänzt: "Aber wir wissen nicht, warum das so ist. Und wir wissen noch nicht, warum das bei Mädchen so ist." Eine schwere Skoliose wie die von Rosa lasse sich zwar gut behandeln, aber bislang nicht heilen, so der Skoliose-Experte.

Langes Stehen oder Sport fallen der jungen Skoliose-Patientin Rosa schwer. Sie trägt ein Korsett unter ihrer Kleidung, 22 Stunden, jeden Tag. Quelle: ZDF

Wie viele Betroffene muss auch Rosa ein Korsett tragen, jeden Tag, fast rund um die Uhr. Die harte Plastikschale soll verhindern, dass sich ihre Skoliose weiter verschlechtert, doch sie schränkt die 14-Jährige im Alltag ein: "Es ist echt unbequem, weil es so drückt und manchmal auch voll in die Rippen. Das kann richtig wehtun", sagt sie.

Aber wenn ich das Korsett mal einen Tag nicht trage, wird es gleich wieder schlimmer. „ Rosa-Carmen Haasjes, Skoliose-Patientin

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Dynamische Korrektur statt Versteifung

Bislang wird in schweren Skoliose-Fällen wie Rosas die Wirbelsäule versteift, um sie aufzurichten. Doch das macht den Rücken an den operierten Stellen unbeweglich. Die Familie der Niederländerin setzt stattdessen auf eine innovative Therapie, für die der Wirbelsäulenchirurg Per Trobisch weltweit als einer der führenden Experte weltweit gilt.

Die minimal-invasive Operation nennt sich "Dynamische Skoliose-Korrektur" oder auch VBT-Methode, von ihrem englischen Namen "Vertebral Body Tethering".

Das Ziel ist, die Beweglichkeit erhalten zu können. „ Dr. Per Trobisch, Wirbelsäulenchirurg

Trebisch erläutert: "Es wird die klassische OP-Methode, die Versteifung, nicht ersetzen, aber es ist ein weiteres Werkzeug in der Werkzeugkiste."

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Ein Seil als inneres Korsett

Statt die Wirbelsäule mit Schrauben und Stäben zu versteifen, setzt der Chirurg ein etwa 20 Zentimeter langes, flexibles Kunststoffseil ein - und zwar entlang der Außenkurve der gekrümmten Wirbelsäule. Dort hemmt es das Wachstum der Wirbelsäule, während es an der Innenseite ungebremst weitergeht. So holt die Innenkurve quasi auf und der Rücken wird gerade, bleibt gleichzeitig aber beweglich.

Eine neue Operationsmethode soll die Beweglichkeit besser erhalten. Statt Schrauben und Stäben wird ein flexibles Kunststoffseil verwendet. Quelle: ZDF

"Wir nutzen das Restwachstum. Deswegen ist es so wichtig, dass die Operation noch im Wachstum stattfindet," betont Trobisch.

Das Seil ist eine Art inneres Korsett. Rosas hartes Plastik-Korsett wird Geschichte sein. "Ich freue mich darauf, dieses Kapitel hinter mich zu bringen und hoffentlich mit weniger Schmerzen zu leben", sagt die 14-Jährige.

Langzeitdaten fehlen noch

Die Hoffnung auf einen gesunden, beweglichen Rücken ist groß bei den betroffenen Familien, doch für die Methode gibt es noch keine Langzeit-Studien von zehn oder mehr Jahren. Und die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten dafür nicht automatisch, sie prüfen den Einzelfall.

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Wenn Familien aus dem Ausland für diese Methode nach Deutschland reisen, müssen sie die Kosten häufig selber tragen: grob geschätzt rund 40.000 Euro. Zwischen EU-Mitgliedsstaaten besteht die Möglichkeit, sich die Kosten unter bestimmten Voraussetzungen erstatten zu lassen.

Implantiertes Seil hilft bei Rückenkorrektur

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre seien vielversprechend, berichtet Skoliose-Experte Trobisch. Auch im Fall von Rosa-Carmen Haasjes ist er mit der Behandlung zufrieden: Bereits während der OP hatte der Chirurg ihre gekrümmte Wirbelsäule aufgerichtet.

Wenn die Jugendliche wächst, übernimmt das implantierte Seil die weitere Korrektur.

Das ist total befreiend. „ Rosa-Carmen Haasjes, Skoliose-Patientin

Das sagt Rosa vier Wochen nach ihrer OP. Alles ist gut verheilt. Wie viel unbeschwerter ihr Leben künftig ist, wird sich bei einem Konzert zeigen, das sie bald mit ihren Freundinnen besuchen will. "Wieder Stehplätze. Mein Ziel ist, dass ich es dann schaffe."

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