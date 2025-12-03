Update am Abend: Sparforderungen der Kassen und Druck auf Hegseth

Guten Abend,

"ökonomische Fehlanreize beseitigen und ineffiziente Strukturen aufbrechen" - das fordert der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) mit Blick auf das deutsche Gesundheitssystem. Ministerin Nina Warken (CDU) hatte eine Reformkommission ins Leben gerufen, um Lösungen zu erarbeiten, wie die klaffenden Finanzlöcher der Kassen zu stopfen wären.

Nun legt der GKV-Spitzenverband mit einem 77-seitigen Schreiben vor. Darin enthalten: Mehr als 50 Einzelmaßnahmen, die einen dramatischen Anstieg des durchschnittlichen Beitragssatzes in den nächsten Jahren verhindern sollen. Bei Umsetzung der Maßnahmen, so der Verband, könnten rund 50 Milliarden Euro eingespart werden. Um welche konkreten Schritte es geht, lesen Sie hier:

Über das Thema berichtete heute auch die ZDF-Sendung heute Xpress:

US-Verteidigungsminister wegen Venezuela unter Druck

Die US-Regierung, insbesondere Verteidigungsminister Pete Hegseth, sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Der TV-Sender CNN und die "Washington Post" schildern ein mögliches Vergehen vor Venezuela, Kritiker sprechen sogar von einem möglichen Kriegsverbrechen - sowohl Demokraten als auch Republikaner fordern Aufklärung.

Es geht um das US-amerikanische Vorgehen vor Venezuela. Seit Wochen greift das Militär in der Region Boote an, die angeblich Drogen in die Vereinigten Staaten schmuggeln wollen. Bei einem dieser Angriffe soll es das Militär nicht beim Versenken eines Bootes belassen haben. Den Medienberichten zufolge hatten sich zwei Männer an das Wrack geklammert, stellten also keine unmittelbare Bedrohung dar. Trotzdem soll es einen zweiten US-Schlag gegeben haben. Pete Hegseth beeilte sich zu erklären, dass er keinen zweiten Angriff angeordnet habe, außerdem habe er den Angriff ohnehin nur teilweise live verfolgt.

Konkrete Ermittlungsergebnisse stehen noch aus, aber schon jetzt wächst sich Kritik: Hegseth wird wohl noch einige unangenehme Fragen beantworten müssen. Mein Kollege Tim-Julian Schneider hat die hitzige Debatte für Sie zusammengefasst:

Über dieses Thema berichtete auch das heute journal update in der vergangenen Nacht:

Aktuelles zur Ukraine

Keine konkreten Ergebnisse in Moskau: Die Ukraine-Gespräche zwischen Russlands Präsident Putin und US-Vertretern haben offenbar keinen Durchbruch gebracht. Beide Seiten vereinbarten, die Details nicht offenzulegen.

Neue Ukraine-Hilfe: Kurz vor dem Nato-Außenministertreffen in Brüssel kündigt Außenminister Johann Wadephul (CDU) neue Gelder für die Ukraine an, um Waffen und Munition zu kaufen. Zugleich warnt er: Putin wolle den Westen spalten.

Gas aus Russland: EU will bis 2027 auf Lieferungen verzichten

Über die aktuellen Entwicklungen in den Ukraine-Verhandlungen berichtete heute auch die ZDF-Sendung "heute in Deutschland":

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ausführlich informiert

Forscher finden Hinweis auf Treibhausgas-Leck: In Baden-Württemberg entweichen offenbar Dutzende Tonnen eines klimaschädlichen Gases - Forschende warnen, Behörden und der mutmaßliche Verursacher wiegeln derweil ab.

Darüber berichtete heute die ZDF-Sendung frontal:

Der sportliche Tag

Vergabe der Frauen-EM 2029: In diesen Minuten findet im schweizerischen Nyon die Vergabe der Frauen-EM 2029 durch die UEFA statt. Deutschland macht sich große Hoffnungen auf den Zuschlag, sieht sich aber großer Konkurrenz aus Polen sowie einer Doppelbewerbung von Dänemark und Schweden ausgesetzt. Frank Hellmann berichtet:

Mainz 05 entlässt Trainer: Nach dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz hat sich Fußball-Bundesligist von Trainer Bo Henriksen getrennt. Die Rheinhessen sind seit acht Liga-Spielen ohne Sieg.

DFB-Pokal: Am Abend kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und FC Bayern München. Die Eisernen sind krasser Außenseiter, haben aber vorsorglich schon mal Elfmeterschießen geübt, wie Florian Vonholdt berichtet:

Das Spiel sehen Sie ab 20:15 Uhr im ZDF oder im Livestream:

Grafik des Tages

Der Musikstreamingdienst Spotify hat mal wieder die Hördaten seiner Nutzerinnen und Nutzer ausgewertet: Das erfolgreichste Album des Jahres in Deutschland ist "Most valuable playa" des deutschen Hip-Hop-Künstlers Jazeek. Das vielbesprochene Taylor-Swift-Album "Life of a showgirl" hat es hierzulande zwart nicht in die Top 10 geschafft, meistgehörte Künstlerin ist sie dennoch.

In Deutschland wurde der Song "tau mich auf" von Zartmann am häufigsten gehört. Weltweit steht "Die with a smile" von Lady Gaga und Bruno Mars an der Spitze.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Welttag der Menschen mit Behinderungen: Sie finden auf dem ersten Arbeitsmarkt selten eine Stelle. Damit es klappt, ist oft viel Eigeninitiative nötig - wie ein Cafébesitzer aus Frankfurt in der ZDF-Sendung "einfach Mensch" zeigt:

Zahl des Tages

35.600 Menschen werden im Durchschnitt täglich in deutschen Notfallambulanzen behandelt. Insgesamt kommen so rund 13 Millionen ambulante Notfälle im Jahr 2024 zusammen. Ein Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018.

Über dieses Thema berichtete heute die ZDF-Sendung heute Xpress:

Gesagt

Die deutsch-britische Freundschaft ist uns ein echtes Herzensanliegen. Und das muss es auch sein! „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben heute ihren dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien begonnen. Ein glamouröses Staatsbankett mit König und Königin - das hat kürzlich nicht nur Trump gefallen. Jetzt wird auf Schloss Windsor festlich gedeckt für das deutsche Präsidenten-Paar. Hilke Petersen berichtete im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF aus London:

Streaming-Tipp für den Feierabend

"Neuseeland - Lizenz zum Töten": Das Land verfolgt einen radikalen Plan: Sämtliche eingeschleppten Raubtiere sollen getötet werden. Ist das sinnvoll? Hannah Emde sucht für Terra X nach Antworten. (45 Minuten)

