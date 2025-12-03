Der Fliegerhorst Schönewalde/Holzdorf bekommt das Luftabwehrsystem Arrow 3 und wird zum größten Bundeswehrstandort im Osten Deutschlands ausgebaut. Heute soll es in Betrieb gehen.

Rund 80 Kilometer südlich von Berlin liegt der Luftwaffenstützpunkt Schönewalde/Holzdorf. Mitten durch die Start- und Landeflächen des Fliegerhorstes verläuft die Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Seit Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar 2022 - nur drei Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - die "Zeitenwende" ausgerufen hat, ist in der strukturschwachen Region vieles in Bewegung geraten.

Arrow 3: Moderne Luftverteidigung für Deutschland

Im Mittelpunkt steht dabei die Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3. Holzdorf soll einer von drei Standorten in Deutschland werden, an denen das System installiert wird. Am Mittag will die Luftwaffe die sogenannte "Anfangsbefähigung" des Systems erklären, das heißt, erste Elemente werden in Betrieb genommen.

Arrow 3 dient der Abwehr von feindlichen Mittel- und Langstreckenraketen und kann diese außerhalb der Erdatmosphäre abfangen. Mit einer Reichweite von bis zu 2.400 Kilometern und Flughöhen von bis zu 100 Kilometern verschafft das System der Bundeswehr erstmals die Fähigkeit zur Frühwarnung und Abwehr ballistischer Bedrohungen. Entwickelt wurde Arrow 3 gemeinsam von Israel und den USA. Ab dem Jahr 2030 soll es vollständig einsatzbereit sein - als Teil des geplanten europäischen Raketenabwehrschirms "European Sky Shield Initiative".

Holzdorf: Bundeswehr baut Standort aus

Der Fliegerhorst Holzdorf soll künftig eine zentrale Rolle bei der Verteidigung Deutschlands und Europas übernehmen, betont Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt Anfang der Woche:

"Wenn man sieht, was momentan in Europa passiert, wenn man sieht, dass jede Nacht Zivilisten angegriffen werden, Menschen sterben, dann muss uns das natürlich auch zeigen, dass wir diese Verteidigungsfähigkeit - und darum geht es, sie steht übrigens auch bei uns im Koalitionsvertrag - für unsere Heimat brauchen", so Woidke. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärt:

Ich bin sehr dankbar für diesen Schutzschirm, den wir hier aufgebaut bekommen. Damit lebe ich im sichersten Teil Deutschlands. „ Reiner Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt (CDU)

Transporthubschrauber sollen Kontingent ergänzen

In den kommenden Jahren sollen am Standort Holzdorf rund 700 Millionen Euro investiert werden. Die Zahl der Beschäftigten der Bundeswehr wird schrittweise von derzeit 1.800 auf etwa 2.500 Soldatinnen und Soldaten steigen.

Zudem wird der Standort deutschland- und europaweit die größte Konzentration von Transporthubschraubern des Typs CH-47F Chinook erhalten. 47 dieser Maschinen sollen in Holzdorf stationiert werden. Die Chinook gilt als Arbeitstier unter den Militärhubschraubern: Sie kann Personal, Fahrzeuge und schweres Gerät auch in unwegsames Gelände bringen und ist für Auslandseinsätze und Katastrophenhilfe gleichermaßen geeignet.

Wirtschaftliche Hoffnungen und politische Befürchtungen

An den Ausbau knüpfen die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg große wirtschaftliche Hoffnungen. "Wir wissen, was das alles wert ist - auch wirtschaftspolitisch", sagt Haseloff.

Die zwei Länder setzen auf neue Arbeitsplätze, Zuzug und steigende Kaufkraft in einer wirtschaftsschwachen Region. So investiert Brandenburg rund 100 Millionen Euro - unter anderem in Straßen, Bahnstrecken, Kitas, Horte und Schulen. Auch Wohnungsbau und Standortmarketing sind Teil des regionalen Entwicklungsprogramms.

Doch der Ausbau des Bundeswehrstandortes ist nicht unumstritten. Die Linke warnt vor einer "Aufrüstungsspirale". Man verbrenne Milliarden für Aufrüstung und produziere dadurch eher Unsicherheit als Schutz, sagte der Vizepräsident des Landtags von Sachsen-Anhalt, Wulf Gallert (Linke).

Auch innerhalb der Koalition in Brandenburg gibt es tiefe Gräben: Während Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Ausbau ausdrücklich unterstützt, hält der stellvertretende Ministerpräsident und Minister der Finanzen, Robert Crumbach (BSW), die Stationierung von Arrow 3 für einen "teuren Fehler".

