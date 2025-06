Update am Abend: Heißzeit und Kanzlersorgen

Guten Abend,

in diesen Tagen kann man seinen Mitmenschen nur ein kaltes Kellergeschoss, einen kräftigen Ventilator und einen großen Vorrat an Eiswürfeln wünschen. Manch einer denkt bestimmt sehnsüchtig an die USA, wo nahezu 90 Prozent der Haushalte eine Klimaanlage haben. Zum Vergleich: In Deutschland haben das nicht einmal 20 Prozent. Es gilt also: Die Temperaturen klug aushalten. Wie das geht, was die Hitze mit uns macht und wo es noch schlimmer ist - ein Überblick.