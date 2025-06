Michael Sommer: Langjähriger DGB-Chef gestorben

Sommer wurde 1952 in Büderich in Nordrhein-Westfalen geboren. Er war 2001 maßgeblich an der Gründung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligt und wurde im selben Jahr stellvertretender Bundesvorsitzender von Verdi . "Wir verlieren einen aufrechten, sensiblen und prägenden Gewerkschafter, der großen Einfluss auf die Entstehung und Gründung von Verdi hatte", erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke in einer ersten Reaktion im Namen des Bundesvorstands.