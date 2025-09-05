Elon Musk winken Tesla-Aktien im Wert von einer Billion Dollar

Wenn er diese Ziele erreicht:Musk winken Tesla-Aktien im Wert einer Billion
Wird der reichste Mensch der Welt noch reicher? Bleibt Elon Musk an der Tesla-Spitze und erfüllt ambitionierte Vorgaben, winkt ihm ein Aktienpaket historischen Ausmaßes.
Tesla bietet Elon Musk die Aussicht auf ein beispielloses Aktienpaket, das rund eine Billion Dollar (fast 860 Milliarden Euro) wert sein könnte - jedenfalls wenn der Autobauer verschiedene Anforderungen erfüllt. Dazu zählen unter anderem:
- Tesla muss in den nächsten zehn Jahren an der Börse über achtmal mehr wert sein als jetzt.
- Tesla muss eine Million Robotaxis im Einsatz und eine Million KI-Roboter ausgeliefert haben.
- Musk muss das Jahrzehnt an der Firmenspitze bleiben.
- Hinzu kommen die geschäftlichen Ziele wie etwa die Auslieferung von 20 Millionen Teslas beim Börsenwert von zwei Billionen Dollar.
Musk will Einfluss bei Tesla zementieren
Aktuell ist Tesla an der Börse rund 1,1 Billionen Dollar wert. Die Zielmarke für das volle Aktienpaket liegt bei 8,5 Billionen Dollar. Erfüllt Tesla alle Zielvorgaben, winkt Musk auch der von ihm angestrebte Anteil von 25 Prozent, mit dem er seinen Einfluss bei dem Unternehmen zementieren will.
Tesla steuert gerade auf das zweite Jahr in Folge mit einem Absatzrückgang zu. Musk versichert aber, die Zukunft des Elektroauto-Vorreiters liege ohnehin im autonomen Fahren und den humanoiden Robotern mit dem Namen Optimus, die noch in der Entwicklung sind.
Über das neue Vergütungspaket sollen die Aktionäre bei der Hauptversammlung im November entscheiden. Zur Abstimmung steht dann auch eine Tesla-Investition in Musks KI-Firma xAI.
Musks Vermögen schwankt mit Tesla-Aktienkurs
Musk ist bereits der mit Abstand reichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von rund 380 Milliarden Dollar. Es besteht hauptsächlich aus Tesla-Aktien sowie seinen Beteiligungen an der ebenfalls von ihm geführten Raumfahrtfirma SpaceX. Zugleich schwankt der Wert seines Vermögens mit dem Tesla-Aktienkurs.
Tesla hatte Musk bereits vor einem Monat ein Paket aus 96 Millionen Aktien in Aussicht gestellt, die Musk in zwei Jahren bekommen soll. Ein noch größeres Vergütungspaket aus dem Jahr 2018 war mit einer Aktionärsklage gekippt worden - Teslas Berufung dagegen läuft aber noch. Sollte das alte Paket aus gut 300 Millionen Aktien dabei doch wieder für gültig erklärt werden, wäre die neue Zuteilung hinfällig.
