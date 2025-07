Elektroauto-Bauer Tesla: Größtes Umsatzminus seit gut zehn Jahren

Der Absatzrückgang bei Elektroautos hinterlässt tiefe Spuren in der Tesla-Bilanz. Der US-Elektroautobauer verzeichnete im zweiten Quartal den größten Umsatzrückgang seit mehr als einem Jahrzehnt. Insgesamt schrumpften die Erlöse um zwölf Prozent auf 22,5 Milliarden Dollar und damit stärker, als von LSEG befragte Analysten erwartet hatten.

Ein zentraler Auslöser für die Entwicklung war der Rückgang der Auslieferungen um 13,5 Prozent auf 384.122 Fahrzeuge. Auch die Einführung des erneuerten Variante des bisherigen Bestsellers Model Y konnte den Rückgang nicht stoppen. Sie wird seit März an die Kunden ausgeliefert. Die Übergangsphase beim Model Y galt neben den Kontroversen um politische Aktivitäten von Tesla-Chef Elon Musk als ein Grund für den Absatzrückgang.

Vor drei Jahren eröffnete die US-Elektroautofirma Tesla ihre Fabrik in Grünheide. Bereits im März brachen weltweit die Verkaufszahlen ein, so Valerie Haller an der Börse.

21.03.2025 | 1:42 min