Neue Astronauten-Crew an ISS angekommen

Nach medizinischer Evakuierung:Neue Astronauten-Crew an ISS angekommen

Einen Monat nach der vorzeitigen Rückkehr einer ISS-Crew aus medizinischen Gründen ist die Nachfolge-Besatzung an der Internationalen Raumstation angekommen.

Ein Raketenstart der NASA ist zu sehen.

Eine neue Besatzung ist zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Vier Raumfahrer der vorherigen Crew waren aus medizinischen Gründen vorzeitig zur Erde zurückgekehrt.

13.02.2026 | 0:15 min

Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew an der Raumstation angekommen.

Die vier Astronauten der "Crew 12" dockten mit ihrem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk an der ISS an, wie Live-Bilder der Nasa zeigten. Am Freitag waren sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

Die "Crew 12" besteht aus der Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihrem Kollegen Jack Hathaway, dem Kosmonauten Andrej Fedjajew und der Französin Sophie Adenot, Astronautin der europäischen Raumfahrtagentur Esa.

US-SPACE-ISS-RESEARCH-AEROSPACE

Die Crew 12 beantwortet Fragen an Bord der Internationalen Raumstation.

Quelle: AFP PHOTO/NASA/HANDOUT

Astronautin Adenot spricht von einer "intensiven aber lustigen Reise"

"Wenn wir durch diese Fenster auf die Erde blicken, werden wir daran erinnert, dass Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern unerlässlich ist", sagte US-Astronautin Meir am Samstag nach dem Andocken an der Raumstation.

Hier oben gibt es keine Grenzen und die Hoffnung ist universell.

Jessica Meir, Nasa-Astronautin

Die Französin Adenot sprach nach der Ankunft von einer "intensiven, aber sehr lustigen Reise". "Als wir das erste Mal auf die Erde geschaut haben, waren wir sprachlos. Die Erde ist von oben gesehen so schön. Man sieht keinerlei Linie, keinerlei Grenze."

Adenot ist die zweite Französin, die ins All geflogen ist. Sie tritt in die Fußstapfen von Claudie Haigneré, die 1996 und dann nochmal 2001 in den Weltraum geflogen war. Die Astronauten und Astronautinnen sollen rund acht Monate lang an Bord der Internationalen Raumstation im Weltall leben und forschen.

Wochenlang nur drei Astronauten an Bord der ISS

Mitte Januar war "Crew 11" - die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow - wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zurück zur Erde gebracht worden.

Es war der erste solche Fall in der rund 25-jährigen Geschichte der ISS. Nähere Details zum medizinischen Problem und dazu, welches Crew-Mitglied es betraf, hatte die Nasa nicht mitgeteilt.

Eigentlich war - wie stets üblich - eine Übergabephase der "Crew 11" an die "Crew 12" an Bord der ISS geplant gewesen. Stattdessen hielten nun in den vergangenen Wochen nur der Nasa-Astronaut Christopher Williams und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Mikaew und Sergej Kud-Swertschkow die Stellung.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete die Xpress am 13.02.2026 ab 13:00 Uhr.
