Sport

Olympia 2026: Wellinger und Raimund verpassen Medaille im Team

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Lindsey Vonn nach schwerem Sturz aus Krankenhaus entlassen

|

Skistar Lindsey Vonn hat die Klinik verlassen und sich auf den Weg in die USA gemacht. Dort will sie über Details ihrer schweren Verletzung sprechen. Die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen

Gold-Traum geplatzt: Hase/Volodin gewinnen Bronze

Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin knieten auf dem Eis und verabschiedeten sich gedanklich bereits vom Olympiasieg. Als das Ergebnis Gewissheit brachte und der Gold-Traum nach einer fehlerhaften Kür geplatzt war, war auch Bronze zunächst nur ein schwacher Trost. Die Enttäuschung war dem deutschen Top-Duo deutlich anzusehen. Acht Jahre nach dem Olympiasieg von Aljona Savchenko/Bruno Massot kamen die beiden 26-Jährigen auf 219,09 Punkte und musste sich damit den überragenden japanischen Weltmeistern Riku Miura/Ryuichi Kihara (231,24) und Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (221,75) geschlagen geben. 

Hase/Volodin waren nach dem Kurzprogramm (80,01) als Führende in die Entscheidung gestartet - patzten aber in der Kür. Zuvor waren Miura/Kihara ein herausragender Vortrag gelungen, auch die georgischen Europameister schoben sich noch vor die Vize-Weltmeister. Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel lief mit Saisonbestleistung auf Rang zehn (194,11).

Wichtige Meldung

Nach Abbruch: Wellinger und Raimund verpassen Medaille im Team

Die Skispringer Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben eine Medaille zum Olympia-Abschluss beim vorzeitig abgebrochenen Wettkampf im Super Team knapp verpasst. Normalschanzen-Olympiasieger Raimund und Wellinger belegten auf der Großschanze in Predazzo den vierten Platz. Gold gewannen die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher. Silber sicherten sich Pawel Wasek und Kacper Tomasiak aus Polen, Bronze ging an das norwegische Duo Johann Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal. 

Der Wettbewerb wurde im laufenden dritten und letzten Durchgang bei starkem Schneefall abgebrochen, damit wurde das Ergebnis nach zwei Durchgängen gewertet. So fehlten dem deutschen Duo nur 0,3 Punkte auf Bronze. Raimund dürfte die Winterspiele trotzdem in guter Erinnerung behalten. Der 25-Jährige war nach Italien gereist, ohne jemals im Weltcup gewonnen zu haben. Mit Gold fährt er wieder nach Hause.

Vonn aus Klinik entlassen - Kuscheltiere für Kinderstation

Skistar Lindsey Vonn hat die Klinik in Treviso verlassen und sich auf den Weg in die USA gemacht - nicht ohne eine kleine Geste zum Abschied. Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn wurde mit dem Krankenwagen am Vormittag zum Flughafen Marco Polo in Venedig gebracht, wie das Krankenhaus nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa mitteilte. Die Stofftiere, die ihr in den vergangenen Tagen geschenkt worden waren, ließ die 41-Jährige als Spende auf der Kinderstation zurück. 

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten. Vonn wird auf dem Weg in ihre Heimat von einem Ärzteteam begleitet. In den USA sollen weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, am Sonntag mitgeteilt hatte.

Wichtige Meldung

Wie Olympioniken mit Hass im Netz umgehen

Der DOSB schlägt Alarm, die Staatsanwaltschaft ermittelt und Vanessa Voigt hat sich auf Instagram schon abgemeldet - die Athleten sind bei den Olympischen Winterspielen massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Im Vergleich zu den Sommerspielen in Paris hat sich die Dauerproblematik noch einmal verstärkt.  

Um sich vor Pöbeleien zu schützen, setzt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wie schon vor zwei Jahren in Paris auf künstliche Intelligenz, die den Athleten zur Verfügung gestellt wird. Die Technik kann Beleidigungen, Drohungen sowie rassistische, sexistische und andere diskriminierende Inhalte in Echtzeit erkennen. Wird der Hass im Netz immer mehr? Rennrodler Felix Loch erklärt bei ZDFheute live, wie er sich davor schützt. Mehr dazu lesen Sie hier

 

Laura Nolte greift im Monobob nach Gold

Laura Nolte greift bei den Olympischen Spielen im Monobob nach Gold. Die Weltcup-Dominatorin büßte in Cortina d'Ampezzo im dritten Lauf zwar etwas von ihrem Vorsprung ein, geht aber mit einem Puffer von 0,15 Sekunden auf die starke US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor in den Entscheidungsdurchgang. Dritte ist Kaillie Armbruster Humphries (+0,24) aus den USA, ebenfalls noch in Schlagdistanz. 

Für Nolte wäre es nach dem Triumph im Zweier vor vier Jahren in Peking der zweite Olympiasieg. Die in Frankfurt am Main lebende Ausnahmepilotin war mit 0,22 Sekunden Vorsprung in den zweiten Wettkampftag gegangen und zeigte erneut eine nahezu fehlerfreie Vorstellung - die US-Amerikanerinnen schlugen aber mit jeweils Bahnrekord eindrucksvoll zurück. Nolte peilt in Norditalien ihr erstes Gold im Monobob an, nachdem sie bei der olympischen Premiere des kleinen Frauen-Schlittens vor vier Jahren in Peking nur Vierte geworden war.

Ein Beutel Senf gegen den Krampf - Eishockey-Star Draisaitl mit spezieller Methode

Gegen ein bisschen Senf hat kein Krampf eine Chance - jedenfalls nach den Erfahrungen von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl. Das hat der Kapitän der deutschen Olympia-Auswahl in Mailand dem TV-Sender Eurosport erzählt. "Senf ist total gut gegen Krämpfe", sagte der 30-Jährige, der mit dem deutschen Team am Dienstag gegen Frankreich (12.10 Uhr) um den Einzug in das Viertelfinale spielt. Bei der 1:5-Niederlage der Deutschen gegen die USA war auf Fernsehbildern zu sehen, wie der NHL-Star sich einen kleinen Portionsbeutel Senf genehmigte.

Das entging vielen Fans nicht, die sich auf der Plattform X über den ungewöhnlichen Snack wunderten. Wenn er auf der Bank spürt, dass ein Krampf im Anmarsch sein könnte, greift Draisaitl zu dem Hausmittel. "Es wirkt am besten meiner Meinung nach. Und ab und zu, wenn ich so das Gefühl habe, dass es dazu kommen könnte, dann bin ich da ein bisschen proaktiv und hau mir so einen Löffel Senf rein", sagte der Stürmer von NHL-Vizemeister Edmonton Oilers. Die in Senf enthaltene Essigsäure kann Krämpfe lindern oder vorbeugend wirken, weil sie dabei hilft, dass die Durchblutung der belasteten Muskulatur angeregt wird.

Silbermedaillengewinner Jungk sucht Obdach in Cortina: "Meldet euch"

Einem Medaillengewinner ganz nah sein? Das können Olympia-Fans in Cortina d'Ampezzo - wenn denn ihre Ferienunterkunft groß genug ist. Nach dem Gewinn zweier Silbermedaillen sucht Skeletoni Axel Jungk notgedrungen eine neue Bleibe, weshalb er im ZDF-Interview prompt einen Aufruf startete. "Es ist schade, wir müssen morgen früh direkt das Dorf verlassen, weil wohl zu wenig Platz ist", berichtete Jungk am Montag im ZDF - und fügte grinsend an: "Also falls hier jemand zuschaut, der in Cortina ist und Platz für ein paar Sportler hat: Wir würden uns freuen, meldet euch!"

Viel Schlaf benötigt Jungk trotz der Medaillenparty bis 6.30 Uhr in der neuen Unterkunft nach eigener Aussage allerdings nicht. "Kann ich in den nächsten Wochen zu Hause. Jetzt will ich hier alles aufsaugen und mitnehmen so gut es geht", sagte der 34-Jährige. Erst am Sonntag hatte Jungk gemeinsam mit Susanne Kreher Silber bei der olympischen Premiere im Mixed-Team gewonnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wichtige Meldung

Olympiasieger geschlagen: Deutsche Curler melden sich zurück

Skip Marc Muskatewitz und seine Teamkollegen schrien ihre Freude und Erleichterung heraus. Die deutschen Curling-Männer haben ihre Chancen auf eine Medaille bei den Winterspielen in Cortina am Leben gehalten. Im wegweisenden sechsten Spiel gewann die junge Auswahl gegen Olympiasieger Schweden 7:3 - und steht nun bei drei Siegen und drei Niederlagen. Damit belegen die Europameister von 2024 den geteilten sechsten Rang. Drei Spiele stehen in der Round Robin noch aus, am Dienstag kommt es zu einem Doppelspieltag gegen Tschechien (9.05 Uhr) und die noch ungeschlagenen Schweizer (19.05 Uhr).

Zum Abschluss geht es am Donnerstag gegen China. Peking-Goldmedaillengewinner Schweden steht mit nur einem Sieg vor dem Aus. Nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen die USA (6:8) und den Weltranglistenersten Großbritannien (4:9) war der Druck für die deutsche Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard gestiegen. Muskatewitz und Co. brauchten den Sieg gegen die Schweden, um das erklärte Ziel Top vier nicht komplett aus den Augen zu verlieren.

Italienisches Dopinglabor: Hightech gegen Betrug im Spitzensport

Millioneninvestition, modernste Technik - Italien will Dopern den Kampf ansagen. Aber Experten warnen schon vor neuen Herausforderungen.

Der stille Star beim Curling wird zum gefeierten Hype

Der Schotte Marc Callan präpariert das Eis bei den olympischen Curling-Wettbewerben - und wird fast nebenbei zum Internetstar: Wenn Callan über das Eis tippelt, werden Erinnerungen an Pop-Star Michael Jackson wach. 

Wichtige Meldung

Drama im Slalom: Norweger McGrath flüchtet wütend in den Wald

Der norwegische Skirennfahrer Atle Lie McGrath hat im Olympia-Slalom von Bormio ein sportliches Drama erlebt und seinen Gefühlen danach auf ungewöhnliche Art freien Lauf gelassen: Der 25-Jährige ging als Führender mit deutlichem Vorsprung in den zweiten Durchgang, hatte die Goldmedaille vor Augen, fädelte dann allerdings ein und schied aus. 

Tief enttäuscht warf McGrath daraufhin erst in hohem Bogen seine Skistöcke weg und stapfte dann zu Fuß los Richtung Wald. Der Skandinavier lief einmal quer über die Piste, passierte die Streckenbegrenzung, ging weiter und weiter - und ließ sich schließlich in der Nähe von ein paar Bäumen in den Schnee fallen. 

Das unglückliche Ausscheiden des Weltcup-Führenden im Video, (klicken Sie auf die Sprungmarken) 

Wichtige Meldung

Straßer mit harter Kritik an Olympia: "Wenn das der Genuss von Sport sein soll..."

Nach seinem olympischen Slalom-Rennen kritisiert Linus Straßer die fehlenden Emotionen und die sterile Atmosphäre bei den Olympischen Spielen. Das ganze Interview von Straßer mit ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter.

Shorttrack: Velzeboer gewinnt zweites Gold

Die Niederländerin Xandra Velzeboer hat sich über 1000 Meter ihre zweite Goldmedaille gesichert. Arianna Fontana aus Italien ging nach Gold in der Mixed-Staffel diesmal leer aus.

Hightech gegen Betrug im Spitzensport

Millioneninvestitionen und modernste Technik - Italien sagt Dopern den Kampf an. Aber Experten warnen schon vor neuen Herausforderungen.

Wichtige Meldung

Bob: Lochner zur Halbzeit auf Goldkurs

Bob-Pilot Johannes Lochner hat auf seiner Goldmission in Cortina d'Ampezzo ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich im Zweier sofort einen Nackenschlag verpasst. Der Gesamtweltcupsieger aus Bayern raste mit Anschieber Georg Fleischhauer mit zwei Traumläufen auf Rang eins, Friedrich hat zur Halbzeit bereits 80 Hundertstelsekunden Rückstand. Adam Ammour liegt hinter den beiden Weltklasse-Piloten auf Platz drei.

Keine olympische Medaille, aber "Riesengaudi im Kostüm"

Während wenige Kilometer entfernt um olympische Medaillen gekämpft wird, fand am Freitagabend der traditionelle "Palio delle Contrade di Bormio" statt.

Shorttrack: Steven Bradbury und 89 Sekunden für die Ewigkeit

Ein Finale, ein Crash, ein Außenseiter ganz vorn. Steven Bradbury erlebt 2002 in Salt Lake City eine Geschichte, die nur die olympischen Spiele schreiben können.

ARD/ZDF: Olympia-Boom durch junge Zuschauer*innen


Die Olympischen Winterspiele begeistern die deutschen Sportfans. ARD und ZDF registrieren bei der Halbzeitbilanz ungewohnt hohe Reichweiten und Marktanteile. Vor allem jüngere Zuschauer sorgen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern für Spitzenwerte. Die stundenlangen Übertragungen von den Spielen in Mailand und Cortina bescherten der ARD in der ersten Olympia-Woche durchschnittlich 3,41 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 24,5 Prozent. Beim ZDF sahen die Zahlen ganz ähnlich aus mit 3,42 Millionen und 24,7 Prozent.  

Die meisten Zuschauer registrierte die ARD bisher beim Bronzelauf der deutschen Doppelsitzer im Rodeln der Männer mit einem Durchschnitt von 6,77 Millionen Menschen. Auch beim ZDF sorgten die Rodelwettbewerbe für den bisherigen Topwert mit 6,56 Millionen beim Einsitzer der Herren. "Die erste Olympia-Woche kam bei unserem Publikum bestens an", kommentierte ZDF-Sportchef Yorck Polus. "Ein toller Zuspruch, dem wir in der zweiten Olympia-Woche weiterhin mit einem abwechslungsreichen Programm gerecht werden wollen."

Jeden Tag gibt es die Olympischen Spiele im ZDF in bis zu sieben parallelen Livestreams zu sehen: Übersicht Olympia live

Cool Runnings 2026?

Vor sechs Jahren wusste der jamaikanische Bobpilot Shane Pitter noch nichts vom Bobsport. Heute ist er bei den Olympischen Spielen und liegt im Zweierbob-Rennen nach dem 1. Lauf auf Platz 22 (Lauf 2 heute, Lauf 3+4 am 17. Februar).

Die Geschichte erinnert an einen historischen Moment: Calgary 1988. Jamaika schickt sein erstes Bob-Team zu den Olympischen Winterspielen. Ein Land, in dem es keinen Schnee gibt, in einem Sport, den keiner kennt, mit einem Team, das erst Wochen vorher seinen ersten Schlitten sieht. Die ganze Geschichte erzählt das "Bigger Picture":

Wichtige Meldung

Auftakt im Zweierbob: Lochner distanziert Friedrich

Bob-Pilot Johannes Lochner hat auf seiner Goldmission in Cortina d'Ampezzo das erste Ausrufezeichen gesetzt und seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich im Zweier sofort einen Nackenschlag verpasst. Der Gesamtweltcupsieger aus Bayern raste im ersten Lauf mit Anschieber Georg Fleischhauer zum Bahnrekord und distanzierte Friedrich bereits auf 48 Hundertstelsekunden. Adam Ammour platzierte sich zwischen den beiden Weltklasse-Piloten auf Rang zwei (+0,44). Der zweite Lauf beginnt um 11:57 Uhr.

Für Lochner ist es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer.

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
