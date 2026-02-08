Olympia 2026: Wellinger und Raimund verpassen Medaille im Team

Gold-Traum geplatzt: Hase/Volodin gewinnen Bronze
Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin knieten auf dem Eis und verabschiedeten sich gedanklich bereits vom Olympiasieg. Als das Ergebnis Gewissheit brachte und der Gold-Traum nach einer fehlerhaften Kür geplatzt war, war auch Bronze zunächst nur ein schwacher Trost. Die Enttäuschung war dem deutschen Top-Duo deutlich anzusehen. Acht Jahre nach dem Olympiasieg von Aljona Savchenko/Bruno Massot kamen die beiden 26-Jährigen auf 219,09 Punkte und musste sich damit den überragenden japanischen Weltmeistern Riku Miura/Ryuichi Kihara (231,24) und Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (221,75) geschlagen geben.
Hase/Volodin waren nach dem Kurzprogramm (80,01) als Führende in die Entscheidung gestartet - patzten aber in der Kür. Zuvor waren Miura/Kihara ein herausragender Vortrag gelungen, auch die georgischen Europameister schoben sich noch vor die Vize-Weltmeister. Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel lief mit Saisonbestleistung auf Rang zehn (194,11).