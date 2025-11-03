Fußball: Pia Sundhage als Trainerin der Schweiz entlassen

Pia Sundhage ist überraschend nicht mehr Nationaltrainerin der Schweizerinnen. Wer auf die Trainerinnen-Ikone folgt, ist noch nicht geklärt.

Nicht mehr Trainerin der Schweizerinnen: Pia Sundhage Quelle: dpa | Andrew Milligan

Der Schweizer Fußballverband (SFV) hat sich überraschend von Frauen-Nationaltrainerin Pia Sundhage getrennt.

Dies gab der SFV am Montag bekannt. Wer auf die schwedische Trainerinnen-Ikone folgt, ist noch offen.

Bei der EM im eigenen Land scheiterte Sundhage mit der Schweiz im Sommer 2025 an Spanien. 18.07.2025 | 7:45 min

Lob von SFV-Präsident Knäbel für Sundhage

"Pia Sundhage hat das Team 2024 in einer schwierigen Phase übernommen und durch eine unvergessliche Europameisterschaft in unserem Land geführt", sagte SFV-Präsident Peter Knäbel.

Damit hat sie gemeinsam mit den Spielerinnen und dem Staff den Grundstein für eine vielversprechende Zukunft im Schweizer Frauenfußball gelegt. „ Peter Knäbel, Präsident des SFV

Der gebürtige Wittener Knäbel war als Funktionär in Deutschland unter anderem für den Hamburger SV und Schalke 04 tätig und ist seit August 2025 Chef des SFV.

Bei der EM in der Schweiz 2025 schafften es die Gastgeberinnen unter Trainerin Pia Sundhage ganz knapp aus der Gruppenphase. 10.07.2025 | 7:20 min

Früherer HSV-Spieler Djourou übernimmt technische Leitung

Unter Knäbel wird nun der frühere 76-fache Schweizer Nationalspieler Johan Djourou, der in der Bundesliga für Hannover und beim HSV kickte, in der "Direktion Frauenfußball" die technische Leitung des A-Nationalteams und der Junioren-Nationalteams übernehmen.

Sundhage hatte die USA zu zwei Olympiasiegen geführt, auch die Nationalmannschaften Schwedens und Brasiliens trainierte die 65-Jährige. Bei der Heim-EM im vergangenen Sommer war die Schweiz im Viertelfinale am späteren Champion Spanien gescheitert.

