DFB-Pokal der Frauen:Kantersieg über Essen: Bayern steht im Pokalfinale
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Die Frauen des FC Bayern München sind mit einem Kantersieg ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Der Klub gewann gegen die SGS Essen mit 4:0 und trifft nun auf den VfL Wolfsburg.
Das Traumfinale ist perfekt: Titelverteidiger Bayern München ist dem Rivalen VfL Wolfsburg ins Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen gefolgt. Die Münchnerinnen besiegten bei ihrer Triple-Jagd im Halbfinale am Ostermontag den Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen mit 4:0 (3:0).
Deutlich mehr Mühe hatte der VfL. Die Wolfsburgerinnen setzten sich am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena nach 120 Minuten ohne Tor erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Das Finale steigt am 14. Mai in Köln.
Beim Spiel der Bayern erzielten Momoko Tanikawa (29.), Pernille Harder (40.) und Edna Imade (45./73.) die Treffer der klar überlegenen Münchnerinnen.
FC Bayern: Der Traum vom Triple lebt weiter
In der Bundesliga kann die Mannschaft von Trainer José Barcala bereits am 22. April im Gastspiel bei Union Berlin die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt machen, in der Champions League wartet im Halbfinale Topfavorit FC Barcelona. "Wir wollen bis zum Ende durchziehen, auch wenn uns harte Wochen bevorstehen. Es ist immer alles möglich", so Rech.
Die Wolfsburgerinnen waren hingegen in der Königsklasse im Viertelfinale an Rekordsieger OL Lyonnes gescheitert, in der Liga hecheln sie Spitzenreiter München hinterher. Die letzte Titelchance in dieser Saison ist der DFB-Pokal, dementsprechend groß war die Erleichterung nach dem Zittersieg in Jena. Bei der derzeit verletzten Alexandra Popp flossen sogar die Tränen.
"Ich hoffe, dass sie dann fit ist und uns genauso helfen kann wie sonst auch", sagte Torhüterin Stina Johannes, die mit zwei gehaltenen Elfmetern zur Matchwinnerin avancierte.
Popp wechselt zu Borussia Dortmund
Popp wechselt im Sommer nach 14 Jahren in Wolfsburg zu Borussia Dortmund. Jetzt kann sie sich mit einem Titel verabschieden. "Wir hoffen, dass es bis zum Pokalfinale reicht", sagte Popp, die derzeit aufgrund einer Muskelverletzung fehlt. Doch auf Johannes war Verlass: "Für sie mussten wir das klarmachen", sagte die Torhüterin im Anschluss Richtung Popp.
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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 02.04.2026 ab 05:30 Uhr.