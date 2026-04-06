Die Frauen des FC Bayern München sind mit einem Kantersieg ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Der Klub gewann gegen die SGS Essen mit 4:0 und trifft nun auf den VfL Wolfsburg.

Da war für die SGS Essen nicht viel zu holen. Die Frauen des FC Bayern ziehen mit einem 4:0 ins DFB-Pokal-Finale ein und treffen dort auf den VfL Wolfsburg. 06.04.2026 | 5:14 min

Das Traumfinale ist perfekt: Titelverteidiger Bayern München ist dem Rivalen VfL Wolfsburg ins Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen gefolgt. Die Münchnerinnen besiegten bei ihrer Triple-Jagd im Halbfinale am Ostermontag den Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen mit 4:0 (3:0).

Deutlich mehr Mühe hatte der VfL. Die Wolfsburgerinnen setzten sich am Sonntag beim Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena nach 120 Minuten ohne Tor erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Das Finale steigt am 14. Mai in Köln.

Drei Tage nach dem Aus in der Königsklasse quälen sich die Wolfsburger Frauen beim Pokal-Außenseiter Jena. Der elfmalige Cup-Gewinner muss sogar ins Elfmeterschießen. 05.04.2026 | 5:59 min

Beim Spiel der Bayern erzielten Momoko Tanikawa (29.), Pernille Harder (40.) und Edna Imade (45./73.) die Treffer der klar überlegenen Münchnerinnen.

Essen hat uns am Anfang das Leben schwer gemacht, dann lief es besser. Jetzt wartet ein hochklassiger Gegner im Endspiel. Spiele gegen Wolfsburg sind immer eng. „ Bianca Rech, FCB-Direktorin

FC Bayern: Der Traum vom Triple lebt weiter

In der Bundesliga kann die Mannschaft von Trainer José Barcala bereits am 22. April im Gastspiel bei Union Berlin die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt machen, in der Champions League wartet im Halbfinale Topfavorit FC Barcelona. "Wir wollen bis zum Ende durchziehen, auch wenn uns harte Wochen bevorstehen. Es ist immer alles möglich", so Rech.

Die Frauen des FC Bayern München haben erstmals seit fünf Jahren wieder das Champions-League-Halbfinale erreicht. Im Rückspiel setzen sich die Münchnerinnen mit 2:1 gegen Manchester United durch. 02.04.2026 | 1:21 min

Die Wolfsburgerinnen waren hingegen in der Königsklasse im Viertelfinale an Rekordsieger OL Lyonnes gescheitert, in der Liga hecheln sie Spitzenreiter München hinterher. Die letzte Titelchance in dieser Saison ist der DFB-Pokal, dementsprechend groß war die Erleichterung nach dem Zittersieg in Jena. Bei der derzeit verletzten Alexandra Popp flossen sogar die Tränen.

Sie ist eine Legende des Vereins und ich glaube, es bedeutet ihr einfach sehr, sehr viel, in ihrem letzten Jahr mit uns noch einmal im Pokalfinale stehen zu können. „ Stina Johannes, VfL-Torhüterin

"Ich hoffe, dass sie dann fit ist und uns genauso helfen kann wie sonst auch", sagte Torhüterin Stina Johannes, die mit zwei gehaltenen Elfmetern zur Matchwinnerin avancierte.

Popp wechselt zu Borussia Dortmund

Popp wechselt im Sommer nach 14 Jahren in Wolfsburg zu Borussia Dortmund. Jetzt kann sie sich mit einem Titel verabschieden. "Wir hoffen, dass es bis zum Pokalfinale reicht", sagte Popp, die derzeit aufgrund einer Muskelverletzung fehlt. Doch auf Johannes war Verlass: "Für sie mussten wir das klarmachen", sagte die Torhüterin im Anschluss Richtung Popp.

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Quelle: SID