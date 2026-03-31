Ich bin in die Ecke gegangen und hatte das Ding.

Ein Traumtor, eine Rote Karte und am Ende steht Janina Minge selbst im Tor. Wie Not-Torwart-Momente in der Bundesliga-Geschichte schrieben.

Wolfsburgs Janina Minge erlebte einen verrückten Sonntagnachmittag in der Fußball-Bundesliga. Erst erzielte sie ein Traumtor - und musste dann ins Tor. 30.03.2026 | 0:17 min

Die Wolfsburgerin Janina Minge bekam im vergangenen Spiel gegen den 1. FC Union Berlin eine ungewöhnliche Doppelrolle. Zuerst traf sie per Volleyschuss zum 1:1 und brachte den VfL Wolfsburg damit wieder in die Partie.

In der 87. Minute musste Torhüterin Stina Johannes jedoch nach einer Notbremse vom Platz. Da alle Wechsel bereits ausgeschöpft waren, vertrat Minge sie im Tor.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben sich in der Partie gegen Union Berlin viele Fehler geleistet. Zum Schluss retten sie nach 1:3-Rückstand noch einen Punkt. 29.03.2026 | 6:50 min

Dort blieb sie weitgehend ungeprüft, während ihre Mitspielerinnen den Punkt verteidigten. Ganz neu ist ein solcher Rollenwechsel jedoch nicht.

Janina Minge absolvierte bereits 21 Bundesliga-Spiele für den VfL, allerdings in der Abwehr, statt im Tor. Quelle: IMAGO / HMB-Media

In der Bundesliga gab es einige legendäre Momente, in denen Feldspieler plötzlich Handschuhe überstreifen mussten.

Wolfsburg kennt das Szenario bereits

Die Torwart-Position war für den damaligen VfL Wolfsburger Makato Hasebe sicherlich nicht vertraglich geregelt. Anders als Minge, wurde er auch direkt geprüft.

Die Wölfe standen am 17. September 2011 auf Tabellenplatz 13 der Bundesliga und wollten nach zuletzt schwachen Auftritten wieder in die Spur finden.

Nach angeblicher Schiedsrichterbeleidigung muss Torwart Hitz am 17. September 2011 vom Feld. Quelle: IMAGO / Hartenfelser

Beim Stand von 1:2 gegen 1899 Hoffenheim sah Torhüter Marwin Hitz in der 81. Minute nach einer Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter die Rote Karte.

Trainer Felix Magath musste kurzfristig improvisieren. Zunächst erhielt Innenverteidiger Marco Russ das weiße Torwarttrikot, lehnte es jedoch ab. Schließlich übernahm der 27-jährige Makoto Hasebe die Position zwischen den Pfosten.

Ich war für Hasebe. „ Ex-Wolfsburg-Trainer Felix Magath

Mit übergestreiften Handschuhen und Torwarttrikot musste er sich direkt bewähren. Hoffenheims Roberto Firmino lief im Alleingang auf den Not-Keeper zu und traf mit einem platzierten Schuss in die rechte untere Ecke.

Makoto Hasebe spielte zuletzt bei der Eintracht Frankfurt, feierte sein Debüt jedoch mit dem VfL Wolfsburg. Quelle: IMAGO / Sven Simon

Hasebe konnte die 3:1-Niederlage nicht verhindern.

Sebastian Polter glänzt mit Parade für den FSV Mainz 05

Etwas mehr konnte man Not-Keeper Sebastian Polter beim FSV Mainz 05 zutrauen, denn dieser stand bis zur U14 tatsächlich zwischen den Pfosten.

Seine frühere Karriere holte ihn am 3. November 2013 gegen den FC Augsburg ein, denn Trainer Thomas Tuchel hatte auf der Torwart-Position bereits Not am Mann.

Stammtorhüter Heinz Müller verletze sich noch vor der Pause an der Hüfte und musste durch Christian Wetklo ersetzt werden, doch auch dieser konnte die Partie nicht zu Ende spielen.

Der 34-jährige Stürmer Polter ist aktuell noch in der Super Liga Srbije aktiv. Quelle: IMAGO / MIS

In der 88. Minute stoppte Wetklo Augsburgs Arkadiusz Milik per Notbremse und sah folgerichtig die Rote Karte.

Da das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war, fiel die Wahl auf Stürmer Sebastian Polter. Der 1,92-Meter-Angreifer zog sich Handschuhe und Torwarttrikot über und stellte sich für die letzten Minuten zwischen die Pfosten.

Polter wurde laut Statistik gar der beste Mainzer Schlussmann in dieser Partie. Beide Torhüter kassierten zuvor jeweils einen Treffer, nicht aber Polter.

Die eine oder andere Qualität ist noch da. „ Sebastian Polter

Er parierte den Freistoß von Daniel Baier mit einer sehenswerten Parade, hielt seinen Kasten bis zum Schlusspfiff sauber und definierte den "polyvalenten Spieler" neu.

Jan Rosenthal wird 2008 zum Elfmeterkiller

Das große Ziel eines jeden Torhüters ist klar: den entscheidenden Elfmeter zu halten. Für Jan Rosenthal war das eigentlich nie ein Thema, schließlich war er Mittelfeldspieler.

Der 22-Jährige Rosenthal schreibt 2008 mit dem gehaltenen Elfmeter Geschichte. Quelle: IMAGO / Fishing 4

Hannover 96 lag 2008 gegen den VfL Wolfsburg zurück, Keeper Florian Fromlowitz flog nach einem umstrittenen Foul vom Platz und die Wechsel waren bereits ausgeschöpft.

Plötzlich stand Rosenthal im Tor, mit geliehenem Trikot, geliehenen Handschuhen und einem Edin Džeko, der zum Strafstoß anläuft.

Der FC Schalke kämpft um die Rückkehr in die Bundesliga und kann dabei auf den größten Star der 2. Liga zählen. Edin Dzeko hilft den Knappen auf und neben dem Platz. 19.03.2026 | 17:40 min

Jiri Stajner, ehemaliger Hannover-Stürmer, gab "Rosi" den entscheidenen Tipp, wohin der Sprung gehen soll.

Ich bin in die Ecke gegangen und hatte das Ding. „ Jan Rosenthal

Rosenthal ahnt die Ecke, pariert tatsächlich und besiegt Top-Stürmer Džeko. Trotz des verlorenen Spiels mit Endstand 2:1, bleibt die Rosenthal-Geschichte gegen die Wölfe eine Vereins-Legende.