Ich bin in die Ecke gegangen und hatte das Ding.

Besondere Momente im deutschen Fußball:Wenn Feldspieler im Tor aushelfen müssen
von Julia Zhuganets
Ein Traumtor, eine Rote Karte und am Ende steht Janina Minge selbst im Tor. Wie Not-Torwart-Momente in der Bundesliga-Geschichte schrieben.
Die Wolfsburgerin Janina Minge bekam im vergangenen Spiel gegen den 1. FC Union Berlin eine ungewöhnliche Doppelrolle. Zuerst traf sie per Volleyschuss zum 1:1 und brachte den VfL Wolfsburg damit wieder in die Partie.
In der 87. Minute musste Torhüterin Stina Johannes jedoch nach einer Notbremse vom Platz. Da alle Wechsel bereits ausgeschöpft waren, vertrat Minge sie im Tor.
Dort blieb sie weitgehend ungeprüft, während ihre Mitspielerinnen den Punkt verteidigten. Ganz neu ist ein solcher Rollenwechsel jedoch nicht.
In der Bundesliga gab es einige legendäre Momente, in denen Feldspieler plötzlich Handschuhe überstreifen mussten.
Wolfsburg kennt das Szenario bereits
Die Torwart-Position war für den damaligen VfL Wolfsburger Makato Hasebe sicherlich nicht vertraglich geregelt. Anders als Minge, wurde er auch direkt geprüft.
Die Wölfe standen am 17. September 2011 auf Tabellenplatz 13 der Bundesliga und wollten nach zuletzt schwachen Auftritten wieder in die Spur finden.
Beim Stand von 1:2 gegen 1899 Hoffenheim sah Torhüter Marwin Hitz in der 81. Minute nach einer Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter die Rote Karte.
Trainer Felix Magath musste kurzfristig improvisieren. Zunächst erhielt Innenverteidiger Marco Russ das weiße Torwarttrikot, lehnte es jedoch ab. Schließlich übernahm der 27-jährige Makoto Hasebe die Position zwischen den Pfosten.
Mit übergestreiften Handschuhen und Torwarttrikot musste er sich direkt bewähren. Hoffenheims Roberto Firmino lief im Alleingang auf den Not-Keeper zu und traf mit einem platzierten Schuss in die rechte untere Ecke.
Hasebe konnte die 3:1-Niederlage nicht verhindern.
Sebastian Polter glänzt mit Parade für den FSV Mainz 05
Etwas mehr konnte man Not-Keeper Sebastian Polter beim FSV Mainz 05 zutrauen, denn dieser stand bis zur U14 tatsächlich zwischen den Pfosten.
Seine frühere Karriere holte ihn am 3. November 2013 gegen den FC Augsburg ein, denn Trainer Thomas Tuchel hatte auf der Torwart-Position bereits Not am Mann.
Stammtorhüter Heinz Müller verletze sich noch vor der Pause an der Hüfte und musste durch Christian Wetklo ersetzt werden, doch auch dieser konnte die Partie nicht zu Ende spielen.
In der 88. Minute stoppte Wetklo Augsburgs Arkadiusz Milik per Notbremse und sah folgerichtig die Rote Karte.
Da das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war, fiel die Wahl auf Stürmer Sebastian Polter. Der 1,92-Meter-Angreifer zog sich Handschuhe und Torwarttrikot über und stellte sich für die letzten Minuten zwischen die Pfosten.
Polter wurde laut Statistik gar der beste Mainzer Schlussmann in dieser Partie. Beide Torhüter kassierten zuvor jeweils einen Treffer, nicht aber Polter.
Er parierte den Freistoß von Daniel Baier mit einer sehenswerten Parade, hielt seinen Kasten bis zum Schlusspfiff sauber und definierte den "polyvalenten Spieler" neu.
Jan Rosenthal wird 2008 zum Elfmeterkiller
Das große Ziel eines jeden Torhüters ist klar: den entscheidenden Elfmeter zu halten. Für Jan Rosenthal war das eigentlich nie ein Thema, schließlich war er Mittelfeldspieler.
Hannover 96 lag 2008 gegen den VfL Wolfsburg zurück, Keeper Florian Fromlowitz flog nach einem umstrittenen Foul vom Platz und die Wechsel waren bereits ausgeschöpft.
Plötzlich stand Rosenthal im Tor, mit geliehenem Trikot, geliehenen Handschuhen und einem Edin Džeko, der zum Strafstoß anläuft.
Jiri Stajner, ehemaliger Hannover-Stürmer, gab "Rosi" den entscheidenen Tipp, wohin der Sprung gehen soll.
Rosenthal ahnt die Ecke, pariert tatsächlich und besiegt Top-Stürmer Džeko. Trotz des verlorenen Spiels mit Endstand 2:1, bleibt die Rosenthal-Geschichte gegen die Wölfe eine Vereins-Legende.
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