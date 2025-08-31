DFB-Pokal zweite Runde: Das sind die Paarungen

Frankfurt trifft auf Dortmund:Das sind die Paarungen der zweiten DFB-Pokalrunde
Die Paarungen für die zweite Runde des DFB-Pokals sind ausgelost. Unter anderem müssen die Dortmunder bei der Frankfurter Eintracht ran.
Schon die erste Runde des DFB-Pokals hatte einige spannende Partien für das Publikum zu bieten. So mussten die Bayern nach anfänglicher Souveränität gegen Drittligist Wehen Wiesbaden doch noch zittern und kamen nur dank eines Last-Minute-Treffers von Harry Kane in die nächste Runde.
Auch Arminia Bielefeld setzte ein Ausrufezeichen und eliminierte Erstligist Werder Bremen. Die zweite Runde des DFB-Pokals wurde am Abend im deutschen Fußballmuseum ausgelost. Das Highlight: Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund zum Top-Duell.
Das sind die Paarungen der Spiele am 28. und 29. Oktober 2025 (Fett: Die Heimteams).
Die Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals im Überblick:
FV Illertissen - 1. FC Magdeburg
FC Energie Cottbus - RB Leipzig
1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld
1. FC Heidenheim - Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
Hertha BSC - SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04
FC Augsburg - VfL Bochum
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen
1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel
1. FC Köln - FC Bayern München
FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim
