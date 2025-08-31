  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

DFB-Pokal zweite Runde: Das sind die Paarungen

Frankfurt trifft auf Dortmund:Das sind die Paarungen der zweiten DFB-Pokalrunde

von Sebastian Ungermanns
|

Die Paarungen für die zweite Runde des DFB-Pokals sind ausgelost. Unter anderem müssen die Dortmunder bei der Frankfurter Eintracht ran.

DFB-Pokal

Zweite Runde des DFB-Pokals: Das sind die Paarungen.

Quelle: dpa

Schon die erste Runde des DFB-Pokals hatte einige spannende Partien für das Publikum zu bieten. So mussten die Bayern nach anfänglicher Souveränität gegen Drittligist Wehen Wiesbaden doch noch zittern und kamen nur dank eines Last-Minute-Treffers von Harry Kane in die nächste Runde.

Harry Kane (FC Bayern München) jubelt

DFB-Pokal, erste Runde: Die besten Szenen des Spiels SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München mit dem Originalkommentar von Oliver Schmidt.

27.08.2025 | 5:59 min

Auch Arminia Bielefeld setzte ein Ausrufezeichen und eliminierte Erstligist Werder Bremen. Die zweite Runde des DFB-Pokals wurde am Abend im deutschen Fußballmuseum ausgelost. Das Highlight: Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund zum Top-Duell.

Das sind die Paarungen der Spiele am 28. und 29. Oktober 2025 (Fett: Die Heimteams).

Die Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals im Überblick:

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg
FC Energie Cottbus - RB Leipzig
1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld
1. FC Heidenheim - Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
Hertha BSC - SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04
FC Augsburg - VfL Bochum
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen
1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel
1. FC Köln - FC Bayern München
FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim

Doku-Serie
:Always Hamburg

Der Hamburger SV erlebt Drama und Triumph auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Eine emotionale Reise mit ungeschminkten Einblicken in die Welt des Fußballs.
"Always Hamburg": Ein Torwart in gelbem Trikot jubelt in ener Menschenmenge in einem Fußballstadion auf den Schultern von Anhängern des Hamburger Sportvereins mit HSV-Fahnen

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: mit Material von dpa und SID
Themen
SportFußballDFB-Pokal

Bundesliga

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Always Hamburg - Doku-Serie

Tim Walter

Sport | Always Hamburg :Hoffnung

30:23 min
Schonlau

Sport | Always Hamburg :Schmerz

36:32 min
HSV-Team

Sport | Always Hamburg :Euphorie

30:02 min

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights