DFB-Pokal zweite Runde: Das sind die Paarungen

Die Paarungen für die zweite Runde des DFB-Pokals sind ausgelost. Unter anderem müssen die Dortmunder bei der Frankfurter Eintracht ran.

Das sind die Paarungen der zweiten DFB-Pokalrunde

Zweite Runde des DFB-Pokals: Das sind die Paarungen. Quelle: dpa

Schon die erste Runde des DFB-Pokals hatte einige spannende Partien für das Publikum zu bieten. So mussten die Bayern nach anfänglicher Souveränität gegen Drittligist Wehen Wiesbaden doch noch zittern und kamen nur dank eines Last-Minute-Treffers von Harry Kane in die nächste Runde.

DFB-Pokal, erste Runde: Die besten Szenen des Spiels SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München mit dem Originalkommentar von Oliver Schmidt. 27.08.2025 | 5:59 min

Auch Arminia Bielefeld setzte ein Ausrufezeichen und eliminierte Erstligist Werder Bremen. Die zweite Runde des DFB-Pokals wurde am Abend im deutschen Fußballmuseum ausgelost. Das Highlight: Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund zum Top-Duell.

Das sind die Paarungen der Spiele am 28. und 29. Oktober 2025 (Fett: Die Heimteams).

Die Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals im Überblick:

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg

FC Energie Cottbus - RB Leipzig

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld

1. FC Heidenheim - Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

Hertha BSC - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04

FC Augsburg - VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

1. FC Köln - FC Bayern München

FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim

Doku-Serie : Always Hamburg Der Hamburger SV erlebt Drama und Triumph auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Eine emotionale Reise mit ungeschminkten Einblicken in die Welt des Fußballs.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.