Vor den Wochen der Wahrheit spitzt sich die personelle Lage in der Dortmunder Defensive dramatisch zu. Schlägt beim Showdown mit Atalanta Bergamo die Stunde eines Youngsters?

Auf sie dürfte gegen Bergamo eine Menge Arbeit warten: Die Dortmunder Abwehrspieler Luca Reggiani (links) und Ramy Bensebaini im Spiel gegen Mainz 05. Quelle: Imago

Beim jüngsten Liga-Sieg über Mainz bewies Borussia Dortmunds Stadionsprecher Gespür für die Situation: Einen Wechsel zur zweiten Halbzeit verkündete Norbert Dickel mit persönlicher Note: "Heimspieldebüt für einen unserer Jungen. Schön, dass du dabei bist, Luca Reggiani."

Der erst 18-Jährige dankte es mit einer fehlerfreien Partie. Weil nun kurzfristig Abwehrchef Nico Schlotterbeck ausfällt, könnte Reggiani gegen Atalanta Bergamo sogar seine Premiere in der Königsklasse feiern.

Eigentlich hatte der BVB das U19-Talent gar nicht für den Playoff-Kader in der Champions League gemeldet. Weil Reggiani aber äußerst knapp die Anforderungen der so genannten B-Liste erfüllt (nach dem 1.1.2004 geboren und länger als zwei Jahre im Verein), wird er nun kurzfristig nachnominiert, berichten die "Ruhr Nachrichten".

BVB-Programm: Bergamo, Leipzig, Bergamo, Bayern

Doch wieder eine Alternative für das komplexe Abwehrpuzzle? Im Winter-Transferfenster hatte Sportdirektor Sebastian Kehl darauf verzichtet, auf die angespannte Defensiv-Lage zu reagieren und Qualität nachzurüsten. Eine umstrittene Politik, die dem BVB noch auf die Füße fallen könnte.

Vier Flanken von Julian Ryerson, vier Tore. Der Norweger glänzt bei Borussia Dortmunds 4:0-Sieg gegen Mainz 05 als Vorlagengeber. 16.02.2026 | 9:08 min

In den nächsten zwölf Tagen kämpfen gebeutelte Dortmunder in zwei Duellen der Königsklasse um den Einzug ins Achtelfinale und gegen Leipzig und den FC Bayern um die Weichenstellung in der Bundesliga. Dieses knackige Programm könnte Dortmunds gesamte Saison definieren.

"Abwehr-Alarm": Kapitän Can fällt erst einmal aus

Auch wenn das Team gegen Mainz in der Bundesliga schon die elfte weiße Weste einfuhr, lassen sich defensive Probleme kaum verleugnen: Kovacs Parade-Abteilung hat aktuell hart zu kämpfen, denn für die Dreierkette gehen die Spezialisten aus. "Abwehr-Alarm beim BVB" titelt die "Bild".

Der angeschlagene Ramy Bensebaini hat es zuletzt nur gerade eben ins Team geschafft. Kapitän Emre Can fällt mit Problemen an den Adduktoren erneut und auf unbestimmte Zeit aus. Gleiches gilt für Filippo Mane, nach Reggiani ein weiterer junger Italiener im Kader.

Borussia Dortmund hat zu Hause gegen Inter Mailand verloren. Das Traumtor von Dimarco leitete die Niederlage ein. Dennoch steht der BVB in den Playoffs der Champions League. 28.01.2026 | 2:57 min

Schock für BVB: Auch Nico Schlotterbeck fehlt

Dass sich die Hoffnung auf Niklas Süles Einsatz zerschlägt, war nach dem Mainz-Spiel fast zu befürchten. Der 30-Jährige hat diese Saison bereits 16 Spiele verletzt verpasst und dürfte auch in den nächsten Wochen keine verlässliche Größe sein. Aaron Anselmino war als Alternative fest eingeplant. Doch der Argentinier wurde jüngst überraschend vom FC Chelsea zurückbeordert - und gleich weiterverliehen. Ein schräger Deal, bei dem auch der BVB nicht gut aussieht.

Dass nun sogar Schlotterbeck mit muskulären Problemen passen muss, ist ein echter Schock und macht die Aufgabe gegen Atalanta noch schwerer. Die Norditaliener kommen mit breiter Brust. Die Generalprobe fürs frühere Westfalenstadion haben sie mit 2:0 bei Lazio Rom bestanden. Nach einem Durchhänger zur Mitte der Hinrunde hat Bergamo seit acht Spielen in der Serie A nicht mehr verloren und ist auf Rang sechs geklettert.

Atalanta Bergamo kommt in Schwung

Außerdem warf Atalanta jüngst Juventus Turin hochkant aus der Coppa Italia. In der Champions League hat La Dea, die Göttin, mit Erfolgen in Marseille und Frankfurt geglänzt sowie zuhause gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea.

Schwarz-Gelb hat nach sechs Siegen in Serie in der Bundesliga viel Selbstvertrauen. Allerdings ging die Tendenz zuletzt wieder leicht in die falsche Richtung: Seit Jahresbeginn hat der BVB in allen Wettbewerben zwölf Tore kassiert. Es hätten deutlich mehr sein können, vielleicht müssen.

Eine frühe Rote Karte und ein mäßiger Auftritt: Der BVB verliert nach der Niederlage in London gegen Tottenham die direkte Qualifikation für das Achtelfinale aus den Augen. 21.01.2026 | 2:59 min

Schon 17 Gegentore in der Champions League

Beim Duselsieg in Wolfsburg etwa wusste die Borussia wohl selbst nicht, wie sie dem Chancen-Feuerwerk mit nur einem Gegentor entkam. Nicht mal Waldemar Antons Blackout wurde bestraft.

In der Königsklasse hat Dortmund mit satten 17 Gegentoren ohnehin viel Luft nach oben. Gegen Gegner mit Qualität ist der BVB kein Bollwerk. Die Pleiten in Tottenham und gegen Inter Mailand haben den anfangs ordentlichen Gesamteindruck arg eingetrübt. Ein Aus bereits in den Playoffs würde nicht in die Pläne der ambitionierten Westfalen passen.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.