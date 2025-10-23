Pyrotechnik bereitet Sorge: Sicherheit in Fußball-Stadien gestiegen

Weniger Verletzte und Strafverfahren: Die Sicherheit in deutschen Fußball-Stadien ist gestiegen. Sorge bereiten allerdings zunehmende Pyrotechnik-Verstöße.

Die Sicherheit in deutschen Fußball-Stadien ist in der vergangenen Saison deutlich gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hervor.

Demnach gab es bei den wichtigsten Parametern - verletzte Personen, Strafverfahren und Polizei-Arbeitsstunden - jeweils einen Rückgang der Zahlen, obwohl mehr Zuschauer in die Stadien geströmt waren als in der Saison davor.

Weniger Verletzte und Strafverfahren

In der Spielzeit 2024/2025 wurden demnach während des Ligaspielbetriebs der ersten drei Ligen 1.107 Menschen verletzt, das ist im Vergleich zur Saison 2023/2024 (1.338) ein Rückgang von 17,2 Prozent.

Die von Polizeibehörden eingeleiteten Strafverfahren (5.197) gingen sogar um 22 Prozent zurück.

Pyrotechnik-Verstöße nehmen zu

Sorgen bereitet der ZIS hingegen der deutliche Anstieg beim Missbrauch von Pyrotechnik. 4.783 Verstöße verzeichnet der Bericht im Vergleich zu 2.766 im Vorberichtszeitraum, 95 Personen wurden dabei verletzt.

Die Gefahr von Pyrotechnik ist nicht geringer geworden, nur weil es sich in vielen Fällen zunächst um Ordnungswidrigkeiten statt um Straftaten handelt. „ ZIS-Leiter Michael Madre

Er fordert: "Dem missbräuchlichen Einsatz von Pyrotechnik in den Stadien müssen die verantwortlichen Veranstalter daher noch konsequenter entgegentreten."

