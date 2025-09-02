Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Er kommt, er kommt nicht, er kommt: Nach zweitägigem Wirrwarr kann der FC Bayern den senegalesischen Angreifer Nicolas Jackson offenbar nun doch unter Vertrag nehmen. Wie unter anderem das Portal "The Athletic" berichtet, einigten sich die Münchner mit dem FC Chelsea, der seine Zusage für einen Transfer des 24-Jährigen am Samstag zunächst zurückgenommen hatte, zunächst auf eine Leihe für ein Jahr für 16,5 Millionen Euro.
Danach besteht eine Kaufverpflichtung bei Erfüllung bestimmter Kriterien, in diesem Fall würde sich der Vertrag um vier Jahre verlängern. Jacksons Berater hat den Transfer bestätigt, von den beteiligten Klubs fehlt eine solche Mitteilung aber noch.