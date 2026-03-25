Ole Book soll als Sportdirektor bei Borussia Dortmund dafür sorgen, dass der Revierklub wieder näher an Dauermeister Bayern München heranrückt und für Titel infrage kommt.

Ole Book ist als neuer Sportvorstand bei Borussia Dortmund vorgestellt worden. Er ist Nachfolger des kurz zuvor entlassenen Sebastian Kehl. 25.03.2026 | 0:48 min

Bei Borussia Dortmund betrachten sie sich seit geraumer Zeit als zweiten Leuchtturm im deutschen Vereinsfußball, von daher ist es ein gewohntes Prozedere, dass sich Dutzende Fotografen, Kamerateams und Journalisten einfinden, wenn eine neue Führungskraft vorgestellt wird.

"Ordentlich Leben in der Bude", vermeldete Geschäftsführer Carsten Cramer zu Beginn der Pressekonferenz, ein solcher Medienauflauf gehöre "wohl zum Kernprogramm" bei einem Verein wie dem BVB.

Es galt, der Öffentlichkeit den neuen Sportdirektor zu präsentieren. Gestatten: Ole Book, 40 Jahre, der wert darauf legt, seinen Doppelnamen Nils-Ole schon in früher Kindheit abgelegt zu haben.

Einen Tag nach der Trennung von Sebastian Kehl hat Borussia Dortmund Nils-Ole Book als Sportdirektor präsentiert. Der 40-Jährige sorgte für den Aufstieg der SV Elversberg. 23.03.2026 | 0:39 min

Chefkritiker Sammer spricht von fantastischer Idee

Book folgt auf Sebastian Kehl, der nach 24 Jahren im Revier - zunächst als Spieler und Kapitän, später dann als Funktionär - beim börsennotierten Fußballunternehmen keine Zukunft mehr hatte.

Der neue Mann auf der Kommandobrücke kommt vom Zweitligisten SV Elversberg und ist somit keiner, den man als Hochkaräter bezeichnen würde.

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Dennoch verbinden sich mit ihm große Hoffnungen. Matthias Sammer, beim BVB als externer Berater an Bord, reagierte zu Wochenbeginn ungewohnt euphorisch und wertete die Personalie Book als "fantastische Idee". Solche Vorschuss-Lorbeeren aus dem Munde des selbsternannten Chefkritikers muss man sich erst einmal verdienen.

Book soll helfen, den BVB näher an die Bayern heranzubringen

Nun legte Cramer nach. Die Rochade im Organigramm sei ein "cooles Puzzlestück" für einen runderneuerten BVB, der sich auf Rang zwei hinter dem Dauermeister aus dem Süden nur bedingt wohlfühlt.

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"Um näher an die Bayern heranzurücken", betont Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, "brauchen wir einen hochkarätigen Kader."

Genau dafür wurde Book als Baumeister geholt, der sich im saarländischen Elversberg den Ruf erwarb, ein fein ausgeprägtes Gespür für das Aufspüren von Talenten zu besitzen.

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Die Benchmark als sogenannter Perlentaucher hat beim BVB Sven Mislintat gesetzt, der junge Profis wie Shinji Kagawa, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele entdeckte, die in Dortmund eine internationale Karriere starteten und einen enormen Marktwert entwickelten.

An solchen Namen wird Book gemessen, der in Elversberg eindrücklich nachgewiesen hat, über ein Netzwerk zu verfügen, das solche Funde ermöglicht.

Raus dem Biotop Elversberg, rauf auf die große Bühne

Wobei das Umfeld nun ein gänzlich anderes ist. Im Biotop Elversberg konnte Book schalten und walten wie er wollte, nun wird es auf der großen Bühne wesentlich turbulenter zugehen.

Das kleine Örtchen im Saarland hat 7000 Einwohner, allein das Dortmunder Stadion fasst mehr als elf Mal so viele Zuschauer.

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Dem neuen Mann ist durchaus bewusst, gerade einen Quantensprung zu erleben. Bei seiner Vorstellung präsentierte sich Book selbstbewusst, in sich ruhend, eloquent: "Gute Fußballer", so seine Überzeugung, "sind ligaübergreifend gute Fußballer."

Eine Ausstiegsklausel exklusiv für den BVB

Im Revier wird wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Dortmunds neuer Sportdirektor über Stallgeruch verfügt. Book stammt aus dem münsterländischen Beckum.

Mein Vater ist BVB-Fan, mein Sohn ist BVB-Fan und ich bin BVB-Fan. „ Ole Book

Tatsächlich erscheint es bemerkenswert, dass sich Book in seinem Vertrag in Elversberg eine Klausel mit einer Ausstiegsklausel verankern ließ, die exklusiv für Borussia Dortmund galt.

Dass sein neuer Arbeitgeber über eine Größe, eine Wucht und eine Strahlkraft verfügt, die für ihn eine bislang nie erlebte Dimension bedeutet, schreckt ihn nicht ab.

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Im Gegenteil: An seinem ersten Arbeitstag verbreitete Ole Book genau die Aufbruchstimmung, die sie in Dortmund von ihm erwarten: "Ich fühle mich absolut bereit, direkt durchzustarten."

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