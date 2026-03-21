Fußball-Bundesliga: Dortmund dreht Spiel gegen HSV

Borussia Dortmund hat den Hamburger SV in einer packenden Partie niedergerungen. Der HSV führte schon mit 2:0, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.

Borussia Dortmund setzte sich gegen den Hamburger SV knapp mit 3:2 durch. Quelle: dpa

Borussia Dortmund hat dank einer starken Schlussphase einen Dämpfer in der Fußball-Bundesliga vermieden. Die lange schwach spielende Mannschaft von Trainer Niko Kovac erkämpfte gegen den Hamburger SV durch späte Treffer ein 3:2 (0:2) und festigte den zweiten Tabellenplatz.

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Drei Elfmeter für Borussia Dortmund

Philip Otele (19.) und Albert Sambi Lokonga (38.) hatten den HSV vom ersten Sieg in Dortmund seit 2014 träumen lassen. Doch Ramy Bensebaini (73., Foulelfmeter und 84., Handelfmeter) sowie Fábio Silva (78.) trafen noch für den BVB.

Zuvor hatte Felix Nmecha (45.) bereits einen Foulelfmeter neben das Tor geschossen. Für den HSV war es im Kampf um den Klassenerhalt ein Nackenschlag.

HSV vergibt höhere Führung

In der ersten Halbzeit rannte der BVB allzu sorglos immer wieder in Konter, die die Hamburger sogar noch schlecht ausspielten und zur Pause noch höher hätten führen können. Für sein Vertrauen in die eigene Mannschaft wurde Kovac jedenfalls nicht belohnt.

Nach dem überzeugenden 2:0 gegen den FC Augsburg hatte es der BVB-Trainer erstmals überhaupt in dieser Saison wieder mit derselben Mannschaft versucht. Torjäger Serhou Guirassy blieb zunächst erneut nur auf der Bank und wurde zur Halbzeit für den völlig enttäuschenden Karim Adeyemi eingewechselt.

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BVB fängt schwach an

Ohne Biss und Esprit war wenig zu sehen von den Dortmundern. Der linke Außenspieler Daniel Svensson ließ sich in einem unglücklichen Zweikampf gegen William Mikelbrencis nach knapp 20 Minuten abkochen. Dessen Hereingabe verwertete Otele zur Führung.

Wenige Minuten später verhinderte Dortmunds Torhüter Gregor Kobel gegen Ransford-Yeboah Königsdörffer das 0:2, das vor der Pause trotzdem noch fiel. Sambi Lokonga verwertete einen klugen Pass von Fabio Vieira zur verdienten Pausenführung.

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Die Dortmunder bekamen zwar durch ein dummes Foul von Warmed Omari gegen Maximilian Beier vom Elfmeterpunkt die Chance zum Anschluss. Den Strafstoß setzte Nationalspieler Nmecha indes kläglich neben das Tor.

Nach der Pause Dortmund druckvoller

Kovac reagierte mit Doppelwechseln in der Halbzeit und nach einer Stunde Spielzeit. Dortmund agierte im zweiten Durchgang deutlich druckvoller. Für den HSV gab es kaum noch Entlastung. Ein erneuter Elfmeter war Startschuss für die Aufholjagd: Mikelbrencis war gegen Beier zu spät gekommen. Für den Pfiff musste der Videoschiedsrichter einschreiten.

Nur fünf Minuten später besorgte Silva den Ausgleich. Der Druck auf den HSV wurde nun immer größer. Die Hamburger kamen überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Ein Handspiel vom Miro Muheim gab Bensebaini vom Punkt erneut die Chance, die der Algerier zum großen Jubel der zuvor noch pfeifenden Südtribüne dankend annahm.

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Quelle: SID, dpa