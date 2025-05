SZ-Journalist Kornelius soll Regierungssprecher für Merz werden

Der langjährige Ressortleiter der "Süddeutschen Zeitung" ("SZ"), Stefan Kornelius, soll neuer Regierungssprecher des wahrscheinlich künftigen Kanzlers Friedrich Merz CDU ) werden. Das teilte die "SZ" in eigener Sache am Dienstagabend mit.

Kornelius: Zahlreiche Stationen als Journalist

Kornelius gilt als Experte im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Nach seiner Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule war er seit 1991 bei der "SZ", zuerst als Korrespondent in der damaligen Hauptstadt Bonn, später in Washington und anschließend als stellvertretender Büroleiter in Berlin.