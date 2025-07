Für Berechnungen und Angaben zum Drehtüreffekt wurden all diejenigen eingetragenen Interessensvertreter berücksichtigt, die innerhalb der letzten fünf Jahre (konkret zwischen 1. Juli 2020 und 4. Juli 2025) eine politische Tätigkeit beendet haben (Minister, Parlamentarische Staatssekretäre, Bundestagsabgeordnete, Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten oder Fraktionen sowie Mitarbeiter in der Bundesverwaltung wie Ministerien und ihren zugehörigen Behörden) und aktuell als Lobbyisten auf Bundesebene tätig sind. Personen, die im Rahmen von Praktikum oder Hospitation auftauchen, haben wir von der Analyse ausgeschlossen. Für den Zeitraum haben wir uns am Lobbyregistergesetz orientiert, das die Angaben zum Drehtüreffekt lediglich dann fordert, wenn die politische Tätigkeit nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Abgeordnete und Mitarbeiter, die aktuell gleichzeitig ihre politische Tätigkeit ausüben und als Lobbyisten im Register eingetragen sind, haben wir nur textlich erwähnt, da sie für den Drehtüreffekt im engeren Sinne - dem Wechsel von der Politik in die Lobbyarbeit - keine Rolle spielen.