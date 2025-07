Bülow: Ja, es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo der Lobbyismus, vor allem der Profit-Lobbyismus, eine große Rolle spielt, da wo es um viel Profit geht. Also im Energiebereich, Verteidigung - erst recht, wenn jetzt da sehr viel Gelder fließen -, Chemie, Gesundheit. Das sind so die Bereiche, wo man natürlich eine starke Lobby hat mit starken Einflussmöglichkeiten.

Fast 40 Millionen Euro gebe die Finanzlobby für Einfluss auf die Politik aus, so Frank Bethmann (ZDF). Trotz gestiegener Transparenz gebe es weiter Kritik an Lobbyorganisationen.

Bülow: Erstmal ist es sogar richtig und wichtig, dass wir alle und natürlich auch die Organisationen ihre Interessen vertreten und die auch an die Politik bringen. Aber was sehr problematisch ist, dass es einige wenige gibt mit sehr viel Geld und sehr viel Einfluss.

Und auf der anderen Seite die anderen Interessen, die es ja eben auch gibt in dieser Gesellschaft, die meistens sogar mehrheitsfähig sind, die dann auf der Strecke bleiben, weil sie einfach nicht genug Leute und nicht genug Geld haben, diese Interessen an die Politik zu bringen. Und das ist das eigentliche Problem.

Bülow: Ich möchte eine vollständige Transparenz, nicht nur für die Lobby-Tätigkeit, also wer führt die aus und von wem wird er bezahlt, um welche Themen geht es. Sondern ich möchte auch, dass alles, was mit Lobby zu tun hat, von Spenden, Sponsoring, bezahlten Nebentätigkeiten, alles sich in einem großen Register, was sehr transparent für alle zugänglich ist, veröffentlicht wird und dass es eben sehr stark kontrolliert wird, und zwar von unabhängiger Stelle.