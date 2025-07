SPD gewährte Lobbyisten Zugang zu Koalitionsverhandlungen

Das Treffen der SPD-Mitglieder der Verhandlungsgruppe zu Klima- und Energie fand jedoch am 17. März statt, teilten Interessensverbände übereinstimmend ZDF frontal mit. Zu einem Zeitpunkt also, als die Koalitionsverhandlungen bereits liefen. Denn diese begannen am 13. März und endeten mit der Vorstellung des Vertrages am 9. April.