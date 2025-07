Wetterdienst warnt: Schwere Gewitter im Osten erwartet

Starke Gewitter ziehen am Dienstag über Deutschland.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern, die ab dem Mittag über den Osten Deutschlands ziehen könnten. Insbesondere in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg sowie in Sachsen müsse mit Unwettern gerechnet werden, hieß es. Auch der Norden Bayerns könnte betroffen sein.

Während es im Westen und Nordwesten am Vormittag lokal teils heftige Niederschläge gab, sollte im Osten "anfangs noch die Sonne" scheinen, sagte der Meteorologe Thore Hansen vom DWD. Mittags und am Nachmittag kommt es im Westen und Nordwesten zu einer Wetterberuhigung.

DWD warnt vor schweren Gewittern im Osten

Am Nachmittag können dann in der Osthälfte kräftige Gewitter aufziehen. Örtlich müsse mit heftigem Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter oder größerem Hagel (bis zu drei Zentimeter) gerechnet werden. Bereits am späten Nachmittag sollen die Gewitter dann Richtung Polen abziehen.