Friedensappell für Gaza: Koalition sucht gemeinsame Israel-Linie

Merz: Situation "nicht länger hinnehmbar"

Bei der Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala am Dienstag bezeichnet Bundeskanzler Friedrich Merz die Situation in der Region als "nicht länger hinnehmbar". Er fordere die israelische Regierung "jetzt wirklich mit großem Nachdruck" auf , die massiven militärischen Interventionen zu stoppen, einen Waffenstillstand zu ermöglichen und "vor allem die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung dort zu ermöglichen".

Bundeskanzler Friedrich Merz sei in Bezug auf die Situation in Gaza sehr deutlich geworden, sagt Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin.

23.07.2025 | 3:09 min