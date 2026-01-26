  3. Merkliste
Konfliktforscherin über Großmächte: "Es wird unangenehmer"

Interview

Donald Trump ordnet die Weltpolitik neu. Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff sieht Europa zwischen den Großmächten gefordert - neu sei vor allem der Verlust von Regelwerken.

Studiogespräch zwischen der Moderatorin Marietta Slomka und der Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff.

25.01.2026 | 6:04 min

Die Weltordnung gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht. Großmächte wie die USA handeln immer mehr nach eigenem Gutdünken. Bleiben die kleinen oder mittleren Staaten auf der Strecke? Das sagt die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff im heute journal

... zum Agieren der Großmächte in der Vergangenheit

Man müsse sich klar machen, dass das die meiste Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges "genauso gewesen ist", betonte Deitelhoff. "Die kleinen und mittleren Staaten haben irgendwie zusammengehalten, haben die Regeln so beachtet, wie sie sich das vorgestellt haben und haben immer schon ein bisschen damit gelebt, dass die Großmächte das anders gehandhabt haben." Jedoch hätten Regelwerke gut funktioniert.

Daher hat man viel Erfahrung damit, wie das ist, im Schatten der Großen überleben zu müssen - und das kann man auch.

Nicole Deitelhoff, Konfliktforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt

Trump verteilt auf einer seiner Wahlkampf Ereignissen in Michigan Kappen mit der Aufschrift "Make America great again". In den letzten Tagen gibt er nochmal alles, um die Bürger*innen für sich zu gewinnen.

Venezuela, Grönland: US-Präsident Trump sucht nach neuen Einflusszonen. Statt der alten Weltordnung will er eine der Großmächte. Deutschland hält sich mit Kritik zurück - man braucht Trump.

11.01.2026 | 4:46 min

... zum Auftreten von Donald Trump

Insgesamt machten sich die Europäer Illusionen darüber, wie es früher einmal war, sagte die Konfliktforscherin im heute journal. "Auch früher schon waren die USA sehr harsch zu Europa und haben ihren Willen durchgesetzt, je nachdem was ihre Interessen waren. Nur haben sie das nicht so offen getan, sie haben nicht damit angegeben, sich über alle Regeln hinwegzusetzen."

Das sei in den USA unter Donald Trump jetzt ganz anders. "Er prahlt ja geradezu damit, dass er sich nicht an Regeln hält. Er demütigt die alten Partner", betonte Deitelhoff. Darüber könne man nicht mehr hinwegsehen, sondern müsse offensiv Stellung beziehen, um "ein bisschen Stolz mitzunehmen". Aber eben auch, um zu verhindern, dass alles in die Brüche gehe, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde.

Peter Neumann

US-Präsident Trump erhebt Anspruch auf Grönland. Das zeige, wie sich die Weltordnung aktuell verändere, analysiert Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College London.

10.01.2026 | 1:32 min

... zur regelbasierten Weltordnung

Deitelhoff betonte im Interview, dass die Großmächte schon immer miteinander "irgendwie gedealt" und versucht hätten, ihren Willen durchzusetzen, "plus ein bisschen mehr". "Und dieses plus ein bisschen mehr ist das, was wir heute regelbasierte Ordnung nennen." An diese Regelwerke hätten sich die Großmächte bisher generell gehalten.

Das sei jetzt anders geworden:

Es wird unangenehmer, es wird offener.

Nicole Deitelhoff, Konfliktforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt

Europa müsse jetzt sehen, wie die Regeln, die es zur Erhaltung des Modells braucht, geschützt werden könnten.

Nicole Deitelhoff
Quelle: Imago

... ist Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien Globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt und Direktorin des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung (PRIF). Sie lehrt und forscht zu innergesellschaftlichen Konflikten und wie politische Ordnungen versuchen, solche Konflikte einzuhegen.

... zum Bruch mit Russland

Mit Blick auf die Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, in der er scharfe Kritik an der Nato, einer monopolaren Welt und dem Umgang mit Russland übte, sagte Deitelhoff: "Viele haben, glaube ich, damals gedacht: 'Ach, mit Russland, das wird sich schon wieder einkriegen. Das sind alles kleinere Verstimmungen. Und mit der Zeit wird das alles weggehen.' Ist es nicht."

Auch Europa und die Nato hätten gedacht, dass man das "einfach so wegdrücken könne". "Nein. Putin hat immer schärfer auf Konfrontation gestellt und irgendwann war halt der Zeitpunkt erreicht, wo er es ganz offen getan hat, wo man eben, genau wie jetzt mit den USA, nicht mehr darüber hinwegsehen konnte. Wo man sich dem stellen muss."

Es ist ein Bruch da.

Nicole Deitelhoff, Konfliktforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt

Das Interview führte Marietta Slomka im heute journal.

Über dieses Thema berichtete das heute journal am 25.01.2026 ab 21:45 Uhr.   
