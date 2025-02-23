Rückblick: So lief der Bundestagswahlkampf 2025

In Brandenburg haben bis zum Nachmittag 55,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung in Potsdam zum Stand der Wahlbeteiligung um 14:00 Uhr mit. In Schleswig-Holstein haben nach Angaben des Landeswahlleiters bis 14:00 Uhr 52,1 Prozent der rund 2,265 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

In Sachsen-Anhalt sind es bis 14:00 Uhr 52,6 Prozent der Wahlberechtigten gewesen, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. In Hamburg haben bis 14:00 Uhr nach Angaben des Landeswahlleiters bereits 64,2 Prozent der Wähler abgestimmt. Etwa die Hälfte der Wahlberechtigten (50,1 Prozent) hat in Bremen bis 14:00 Uhr die Kreuze für den Bundestag gemacht laut Landeswahlleitung. Rund 52,3 Prozent der Wahlberechtigten im Saarland haben bis um 14.00 Uhr ihre Stimme im Wahllokal abgegeben laut Landeswahlleitung.

Damit ist die Wahlbeteiligung in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Bremen und Saarland bis 14:00 Uhr höher als bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 gewesen, in Schleswig-Holstein leicht unter dem Wert von 2021.