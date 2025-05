Trump und Putin: Welche "Schocks" Europa Sorge bereiten sollten

Europa stehe an einem sehr schwierigen Punkt, eine neue Periode in der europäischen Geschichte habe angefangen, erklärt Ash. Mehrere Entwicklungen müssten Sorgen bereiten - als Ausgangspunkt macht er den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aus und spricht von einem "Putin-Schock". Man müsse erkennen, dass "wir in einer post-westlichen Welt leben".