Merz in der Ukraine: "Sehr konkrete diplomatische Initiative"

Erst seit wenigen Tagen ist Friedrich Merz (CDU) Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Noch in seiner ersten Woche im Amt reiste er nun in die Ukraine. An seiner Seite: die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Emmanuel Macron , von Großbritannien, Keir Starmer , und von Polen, Donald Tusk . Ihre Mission: Nicht weniger als der Frieden in dem von Russland angegriffenen Land.