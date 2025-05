Merz, Macron, Starmer und Tusk auf dem Weg nach Kiew

Unter strengster Geheimhaltung sind Bundeskanzler Friedrich Merz , Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Keir Starmer zusammen im Sonderzug in die Ukraine gereist und am frühen Samstagmorgen wohlbehalten in Kiew eingetroffen. Polens Ministerpräsident Donald Tusk traf kurz darauf mit einem Extra-Zug in der ukrainischen Hauptstadt ein.