Israel: Erste Deutsche kehren zurück - weitere Flüge geplant

Ein Sonderflug hat Bundesbürger und Familienangehörige, die in Israel festsaßen, von der jordanischen Hauptstadt Amman aus nach Deutschland gebracht. Das Flugzeug landete am Mittwochabend in Frankfurt am Main. 171 Personen konnten die Region verlassen, hatte das Auswärtige Amt auf der Plattform X zuvor mitgeteilt.