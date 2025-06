Greta Thunberg und weitere Aktivisten wollen nach Gaza segeln

Mit einem Segelschiff wollen Aktivisten Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen - an Bord ist auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg . Das Schiff "Madleen" habe in der sizilianischen Stadt Catania abgelegt, bestätigte eine Sprecherin des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition. An Bord befinden sich demnach zwölf Aktivisten aus verschiedenen Ländern.