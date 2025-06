Attacke auf Pro-Israel-Demo in Colorado: FBI ermittelt

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Colorado wurden mehrere Menschen verletzt. Das FBI spricht von einem "Terroranschlag", der Polizeichef will nicht über das Motiv spekulieren.

Einsatzkräfte vor Ort in Boulder, Colorado. Quelle: AP

Nach einer Attacke auf offener Straße mit mehreren Verletzten in der Stadt Boulder im US-Bundesstaat Colorado hat die Bundesbehörde FBI Ermittlungen vor dem Hintergrund eines mutmaßlichen "Terroranschlags" eingeleitet.

FBI führe umfassende Untersuchung aus

"Wir sind uns eines gezielten Terroranschlags in Boulder, Colorado, bewusst", erklärte FBI-Chef Kash Patel am Sonntag im Onlinedienst X . Die Behörde führe eine umfassende Untersuchung aus.

Kash Patel, FBI-Chef, auf X

Er fügte hinzu, dass FBI-Agenten und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden bereits vor Ort seien. Zudem kündigte er weitere Informationen an, sobald diese vorlägen.

Molotow-Cocktail auf Demonstranten geworfen

Lokale Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass ein verdächtiger Mann eine Art selbstgebastelten Molotow-Cocktail auf eine Gruppe von Pro-Israel-Demonstranten geworfen habe. Die Polizei von Boulder teilte unterdessen bei X mit, dass ihre Beamten "auf einen Bericht über einen Angriff an der 13th und Pearl Street" im Zentrum der Stadt reagierten.

Polizeichef von Boulder: Menschen sind in Brand gesetzt worden

Polizeichef von Boulder, Steve Redfearn, gab am Nachmittag (Ortszeit) eine Presskonferenz. Er bestätigte, dass es "einen Mann mit einer Waffe" gegeben habe und "Menschen in Brand gesetzt" wurden. "Ein Verdächtiger wurde identifiziert und festgenommen", so Redfearn. "Wir ermitteln derzeit in viele weitere Richtungen."

Steve Redfearn, Polizeichef von Boulder, gibt eine Pressekonferenz

Auf die Frage, ob auch die Polizei vor Ort von einem Terroranschlag spreche, so wie das FBI, sagte der Polizeichef: "Wir sprechen derzeit nicht von einem Terroranschlag." Es wäre unverantwortlich von ihm, zu diesem frühen Zeitpunkt über ein Motiv zu spekulieren.

Auch US-Außenminister Marco Rubio und US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ordneten den Vorfall auf X wenig später als Terrorangriff ein. "Terror hat keinen Platz in unserem großartigen Land", schrieb Rubio auf X.

Die Opfer der Attacke wurden nach Angaben des Polizeichefs mit Verbrennungen und anderen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

"Wöchentliches Treffen von Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft"

Die jüdische Organisation Anti-Defamation League teilte ihrerseits bei X mit, dass ihr "Berichte über einen Angriff auf die heutige Veranstaltung 'Boulder Run for Their Lives'" vorlägen. Die Veranstaltung in der 10.000-Einwohner-Stadt sei ein "wöchentliches Treffen von Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft". Damit wollen die Teilnehmer demnach auf das Schicksal der israelischen Geiseln aufmerksam machen, die mehr als anderthalb Jahre nach dem beispiellosen Überfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 noch immer im Gazastreifen festgehalten werden.

Der Gouverneur des Bundesstaates, der Demokrat Jared Polis, schrieb seinerseits bei X, dass es "kaum zu fassen" sei, dass sie nun hier in Boulder erneut mit einem "Terroranschlag" konfrontiert seien, "während die jüdische Gemeinschaft in den USA noch unter den schrecklichen antisemitischen Morden in Washington, D.C., leidet".

Jared Polis, Gouverneur des Bundesstaates, auf X

Mehrere Menschen seien brutal angegriffen worden, während sie friedlich demonstrierten, "um auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam zu machen, die seit 604 Tagen von Hamas-Terroristen im Gazastreifen festgehalten werden", so Polis.