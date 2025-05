Update am Abend: Hunger in Gaza und Flut-Sorgen in Blatten

Guten Abend,

die Lage im Nahen Osten bleibt auch heute unübersichtlich - und zunehmend widersprüchlich. Einerseits hat Israel dem Weißen Haus signalisiert, einer neuen Waffenruhe zuzustimmen. Geplant sei eine 60-tägige Feuerpause, die Freilassung von Geiseln und Inhaftierten sowie weiterführende Gespräche über ein Kriegsende. Auf der anderen Seite sorgt eine Äußerung des israelischen Verteidigungsministers Katz für neuen Zündstoff in der Region: Er kündigte offen den Bau eines "jüdischen israelischen Staates" auf besetztem palästinensischem Gebiet im Westjordanland an - ein Affront gegenüber internationalen Friedensbemühungen und der geplanten Konferenz zur Zweistaatenlösung.

Am Vortag hatte Israels Regierung bereits den Bau von 22 weiteren Siedlungen im Westjordanland beschlossen - völkerrechtlich illegal. Dass nun inmitten der militärischen Eskalation solche politischen Fakten geschaffen werden, wirkt wie eine direkte Absage an die diplomatischen Initiativen.

Wie viel Substanz die vermeintliche Annäherung tatsächlich hat und wie sehr sie Verteidigungsminister Katz mit seinen Äußerungen torpediert, ist noch unklar. Die Hamas will den Vorschlag der Waffenruhe prüfen - und die israelische Armee setzt ihre Angriffe in Gaza fort.

Angst vor der Flut im Lötschental

Hinter der gigantischen Schutt- und Gerölllawine, die das Dorf Blatten am Mittwoch fast vollständig verschüttet hat, sammelt sich weiter Wasser. Ein neuer, instabiler See hat sich gebildet, gespeist durch Schmelzwasser, das nicht wie gewohnt abfließen kann. Noch fließt ein Teil langsam durch das Schuttfeld ab, doch Fachleute warnen: Die Gefahr ist längst nicht gebannt.

Politik mit Studien, die es gar nicht gibt

Zahl des Tages

So viele extreme Hitzetage gab es im Zeitraum vom Anfang Mai vergangenen Jahres bis Anfang Mai dieses Jahres in Deutschland. Das sind Tage an denen die Höchsttemperatur jeweils 90 Prozent der durchschnittlich lokal gemessenen Temperaturen im Zeitraum von 1991 bis 2020 überstieg. 24 davon, also knapp die Hälfte, sind einer Analyse der gemeinnützigen US-Organisation Climate Central zufolge auf den Effekt des Klimawandels zurückzuführen.