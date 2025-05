Nach Bergsturz in Blatten: Kommt jetzt die Flutwelle?

Der Pegelstand im Stausee steigt noch immer an. Unklar ist laut Experten, ob das Wasser durch die Schutt- und Geröllberge ausreichend durchsickert oder aufgesogen wird. Die Alarmbereitschaft bleibt also hoch. Denn sollte es doch zu einem plötzlichen Wasser- und Geröllabsturz kommen, droht die Zerstörung von bisher verschont gebliebenen Ortschaften. In den Gemeinden Gampel und Steg bereiten sich die Bewohner auf eine Evakuierung vor.