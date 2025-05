Bericht von Kennedy-Ministerium: US-Regierung gibt Fehler zu

Das Weiße Haus hat Fehler in einem umfassenden Bericht unter Leitung des Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. eingeräumt. Der "Make America Healthy Again"-Bericht, der in der vergangenen Woche in den USA veröffentlicht wurde, werde aktualisiert, kündigte Regierungssprecherin Karoline Leavitt an.