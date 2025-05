Das Land erhöht das Renteneintrittsalter – gekoppelt an die Lebenserwartung – ab dem Jahr 2040. Damit ist es das höchste in der EU. Auch die größte Gewerkschaft ist einverstanden.

Renteneintrittsalter an Lebenserwartung gekoppelt

"Warum können die Dänen solche Entscheidungen treffen?" fragte nicht nur die Wirtschaftsweise Monika Grimm auf dem sozialen Netzwerk X nach dieser Entscheidung. Wie immer, wenn die Wogen in Diskussionen hoch schlagen, lohnt sich ein Blick auf das größere Bild. Auch in Dänemark altert die Bevölkerung. Die Geburtenrate liegt mit 1,5 Kindern pro Frau ähnlich wie in Deutschland. Die Lebenserwartung ist ein bisschen höher. Was anders ist: Das Renteneintrittsalter ist in Dänemark an die Lebenserwartung gekoppelt. Darauf hatte die dänische Politik sich 2006 verständigt. Alle fünf Jahre wird im selben Takt erhöht. Deshalb nun die Rente mit 70 Jahren.