Bafta-Awards: "One Battle After Another" räumt ab

Bafta-Verleihung in London:"One Battle After Another" räumt wichtigste Kategorien ab
Der Politthriller "One Battle After Another" hat bei der diesjährigen Bafta-Verleihung gleich sechs Auszeichnungen abgeräumt. Welche Filme noch ausgezeichnet wurden.
Der für 13 Oscars nominierte Film "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson hat bei den diesjährigen Britischen Filmpreisen (Baftas) triumphiert: Der Politthriller räumte in sechs Kategorien ab, darunter "Bester Film", "Bester Schnitt" und "Beste Kamera".
Regisseur von "One Battle After Another" überwältigt von Bafta-Erfolg
Anderson durfte sich zudem in den Kategorien "Bester Regisseur" und "Bestes adaptiertes Drehbuch" feiern lassen.
Anderson würdigte auch seinen langjährigen Assistenten, Adam Somner, der im November 2024 an Krebs starb, nur wenige Wochen nach Produktionsbeginn.
"Bester Nebendarsteller" wurde US-Schauspieler Sean Penn, der in dem mit vielen Stars besetzten Film Colonel Steven J. Lockjaw verkörpert. "One Battle After Another" handelt von Revolutionären im Konflikt mit dem Staat.
Drei Auszeichnungen für "Sinners"
Das Vampir-Südstaatendrama "Sinners" wurde dreimal ausgezeichnet. Wunmi Mosaku wurde als "Beste Nebendarstellerin" gekürt, auch für die "Beste Filmmusik" und das "Beste originale Drehbuch" wurde der Streifen ausgezeichnet, der mit 16 Oscar-Nominierungen zuletzt einen Rekord aufstellte.
Robert Aramayo setzt sich gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch
Für die Überraschung des Abends sorgte in der Londoner Royal Festival Hall der britische Schauspieler Robert Aramayo. Der 33-Jährige wurde für seine Leistung in dem britischen Drama "I Swear" als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet - und setzte sich damit gegen Größen wie Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch. In "I Swear" spielt er einen Aktivisten für Menschen mit Tourette-Syndrom.
"Ich kann es absolut nicht glauben", sagte der zu Tränen gerührte Brite, als er die Trophäe entgegennahm. Gleichzeitig würdigte er die Mitnominierten: "Jeder in dieser Kategorie haut mich um." Aramayo wurde auch als "Rising Star", also Nachwuchstalent, ausgezeichnet.
Für Rolle in "Hamnet": Jessie Buckley als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet
Die irische Schauspielerin Jessie Buckley konnte ihrer Favoritenrolle gerecht werden und nahm den Preis als "Beste Schauspielerin" mit nach Hause. Für ihre viel gefeierte Performance im Drama "Hamnet" an der Seite von Paul Mescal, der an diesem Abend leer ausging, wurde sie kürzlich mit ihrem ersten Golden Globe ausgezeichnet.
Hamnet wurde zudem als "Herausragender Britischer Film" ausgezeichnet, ging aber ansonsten trotz elf Nominierungen leer aus.
28 Trophäen wurden bei dem prestigeträchtigen Event vergeben. Das für neun Oscars nominierte norwegische Familiendrama "Sentimental Value" wurde als "Bester Nicht-Englischsprachiger Film" gekürt. Die Crew rund um den Monsterfilm "Frankenstein" durfte sich über drei Preise freuen.
Bester Film
- "One Battle After Another"
- Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")
- Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")
- Sean Penn ("One Battle After Another")
- Ryan Coogler ("Sinners")
- Wunmi Mosaku ("Sinners")
- "Sinners"
- Jessie Buckley ("Hamnet")
- Robert Aramayo ("I Swear")
- "Hamnet"
- "I Swear"
- "Frankenstein"
- "Frankenstein"
- "Frankenstein"
- "Sentimental Value"
- "My Father’s Shadow" – ausgezeichnet für Akinola Davies Jr. und Wale Davies
- "This Is Endometriosis"
- "Two Black Boys in Paradise"
- Clare Binns
- Dame Donna Langley
Bafta-Awards gelten als wichtiges Signal für Oscars
Die Bafta-Verleihung gilt als wichtiger Abend der britischen Filmindustrie und als Indikator für die Oscars, die am 15. März stattfinden. "Sinners" führt mit einer Rekordzahl von 16 Oscar-Nominierungen, gefolgt von "One Battle After Another" mit 13.
Auch Prinz William und Prinzessin Kate ließen sich bei der glamourösen Gala blicken. Der britische Thronfolger ist seit 2010 Präsident der Bafta-Kunststiftung.
Zahlreiche internationale Stars, darunter Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Kate Hudson und Emma Stone, zeigten sich auf dem roten Teppich. Moderiert wurde die Gala in diesem Jahr von Schauspieler Alan Cumming.
