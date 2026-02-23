  3. Merkliste
Bafta-Awards: "One Battle After Another" räumt ab

|

Der Politthriller "One Battle After Another" hat bei der diesjährigen Bafta-Verleihung gleich sechs Auszeichnungen abgeräumt. Welche Filme noch ausgezeichnet wurden.

Der für 13 Oscars nominierte Film "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson hat bei den diesjährigen Britischen Filmpreisen (Baftas) triumphiert: Der Politthriller räumte in sechs Kategorien ab, darunter "Bester Film", "Bester Schnitt" und "Beste Kamera".

98. Oscar Nominees Luncheon in Beverly Hills

Beim diesjährigen Oscar Luncheon treffen sich alle 230 Oscar-Nominierten. Unter ihnen sind viele bekannte Gesichter wie: Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Jessie Buckley und Michael B. Jordan.

11.02.2026 | 0:53 min

Regisseur von "One Battle After Another" überwältigt von Bafta-Erfolg

Anderson durfte sich zudem in den Kategorien "Bester Regisseur" und "Bestes adaptiertes Drehbuch" feiern lassen.

Das ist überwältigend und wunderbar.

Paul Thomas Anderson, Regisseur

Anderson würdigte auch seinen langjährigen Assistenten, Adam Somner, der im November 2024 an Krebs starb, nur wenige Wochen nach Produktionsbeginn.

"Bester Nebendarsteller" wurde US-Schauspieler Sean Penn, der in dem mit vielen Stars besetzten Film Colonel Steven J. Lockjaw verkörpert. "One Battle After Another" handelt von Revolutionären im Konflikt mit dem Staat.

Drei Auszeichnungen für "Sinners"

Das Vampir-Südstaatendrama "Sinners" wurde dreimal ausgezeichnet. Wunmi Mosaku wurde als "Beste Nebendarstellerin" gekürt, auch für die "Beste Filmmusik" und das "Beste originale Drehbuch" wurde der Streifen ausgezeichnet, der mit 16 Oscar-Nominierungen zuletzt einen Rekord aufstellte.

Robert Aramayo setzt sich gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch

Für die Überraschung des Abends sorgte in der Londoner Royal Festival Hall der britische Schauspieler Robert Aramayo. Der 33-Jährige wurde für seine Leistung in dem britischen Drama "I Swear" als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet - und setzte sich damit gegen Größen wie Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch. In "I Swear" spielt er einen Aktivisten für Menschen mit Tourette-Syndrom.

"Ich kann es absolut nicht glauben", sagte der zu Tränen gerührte Brite, als er die Trophäe entgegennahm. Gleichzeitig würdigte er die Mitnominierten: "Jeder in dieser Kategorie haut mich um." Aramayo wurde auch als "Rising Star", also Nachwuchstalent, ausgezeichnet.

2026 Oscar nominations announcement

Die Oscar-Nominierungen stehen fest. Zu den Favoriten zählen "Blood & Sinners" und "One Battle After Another". Bei den Schauspielern sind es Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio und Emma Stone.

22.01.2026 | 1:00 min

Für Rolle in "Hamnet": Jessie Buckley als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet

Die irische Schauspielerin Jessie Buckley konnte ihrer Favoritenrolle gerecht werden und nahm den Preis als "Beste Schauspielerin" mit nach Hause. Für ihre viel gefeierte Performance im Drama "Hamnet" an der Seite von Paul Mescal, der an diesem Abend leer ausging, wurde sie kürzlich mit ihrem ersten Golden Globe ausgezeichnet.

Hamnet wurde zudem als "Herausragender Britischer Film" ausgezeichnet, ging aber ansonsten trotz elf Nominierungen leer aus.

28 Trophäen wurden bei dem prestigeträchtigen Event vergeben. Das für neun Oscars nominierte norwegische Familiendrama "Sentimental Value" wurde als "Bester Nicht-Englischsprachiger Film" gekürt. Die Crew rund um den Monsterfilm "Frankenstein" durfte sich über drei Preise freuen.

Bester Film

  • "One Battle After Another"
Beste Regie
  • Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")
Bestes adaptiertes Drehbuch
  • Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")
Bester Nebendarsteller
  • Sean Penn ("One Battle After Another")
Bestes Originaldrehbuch
  • Ryan Coogler ("Sinners")
Beste Nebendarstellerin
  • Wunmi Mosaku ("Sinners")
Beste Filmmusik
  • "Sinners"
Beste Schauspielerin
  • Jessie Buckley ("Hamnet")
Bester Hauptdarsteller
  • Robert Aramayo ("I Swear")
Herausragender Britischer Film
  • "Hamnet"
Casting
  • "I Swear"
Bestes Kostümdesign
  • "Frankenstein"
Bestes Make-up und Hairdesign
  • "Frankenstein"
Bestes Produktionsdesign
  • "Frankenstein"
Bester nicht-englischer Film
  • "Sentimental Value"
Herausragendes Debüt eines britischen Autors, Regisseurs oder Produzenten
  • "My Father’s Shadow" – ausgezeichnet für Akinola Davies Jr. und Wale Davies
Bester britischer Kurzfilm
  • "This Is Endometriosis"
Beste britische Kurzanimation
  • "Two Black Boys in Paradise"
Herausragender britischer Beitrag zum Kino (Ehrenpreis)
  • Clare Binns
Lebenswerk (Ehrenpreis)
  • Dame Donna Langley

Bafta-Awards gelten als wichtiges Signal für Oscars

Die Bafta-Verleihung gilt als wichtiger Abend der britischen Filmindustrie und als Indikator für die Oscars, die am 15. März stattfinden. "Sinners" führt mit einer Rekordzahl von 16 Oscar-Nominierungen, gefolgt von "One Battle After Another" mit 13.

Auch Prinz William und Prinzessin Kate ließen sich bei der glamourösen Gala blicken. Der britische Thronfolger ist seit 2010 Präsident der Bafta-Kunststiftung.

Zahlreiche internationale Stars, darunter Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Kate Hudson und Emma Stone, zeigten sich auf dem roten Teppich. Moderiert wurde die Gala in diesem Jahr von Schauspieler Alan Cumming.

Quelle: dpa, AP
Über dieses Thema berichtete das heute journal update am 21.02.2026 im Beitrag "Der Ausblick: Was am Wochenende wichtig wird" ab 00:05 Uhr.

