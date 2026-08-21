ZDFsportstudio Update: Das große live Sport-Wochenende

Bayern gegen BVB, DFB-Pokal, Frauen-Bundesliga, Deutschland Tour und noch viel mehr: Hier gibt’s den Überblick über Highlights und Livestreams im ZDF.

Fußball, Radsport und mehr: Das läuft dieses Wochenende live

Die internationale Elite der Radprofis bei der Deutschland Tour. Die 2. Etappe von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich live im Stream ab 14:50 Uhr. Quelle: Witters

Liebe Sport-Fans,

dieses Wochenende gilt: Bloß nicht den Überblick verlieren. Denn sportlich ist einiges los: Im DFB-Pokal droht wieder Favoriten-Drama, der FC Bayern und der BVB spielen schon um den ersten Titel im Supercup, und bei der Deutschland Tour wird ordentlich in die Pedale getreten. Dazu gibt’s Turnen, den Start der Frauen-Bundesliga und Highspeed-Segeln auf der Ostsee.

Kurz gesagt: Der Sport-Sommer macht keine Pause – und wir ehrlich gesagt auch nicht. Also: Was zuerst schauen? Schwierige Entscheidung. Den Start bei uns macht ab 14:50 Uhr im Livestream (ab 15:35 Uhr zusätzlich im TV) die Deutschland Tour mit der 2. Etappe von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich über 197 Kilometer und 2.000 Höhenmeter. Und ab 17:50 Uhr folgt exklusiv im Livestream die Turn-EM in Zagreb mit den Gerätefinals der Männer.

Freitagabend = Fußballabend

Heute liefern wir direkt Fußball im Live-Doppelpack: Um 18:00 Uhr startet die Frauen-Bundesliga mit Union Berlin gegen die Meisterinnen des FC Bayern in die neue Saison. Das ganze Spiel gibt es bei uns live in TV und Stream.

Sport | Bundesliga der Frauen : 1. Spieltag: Union Berlin - FC Bayern München Der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison im ZDF. Union Berlin fordert den Meister heraus. Wie startet der FC Bayern in die Saison? Live streamen. Livestream

Und danach? Pokal-Modus an: Ab 20:15 Uhr zeigen wir Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart in der 1. Runde des DFB-Pokals live. Pokalabend, Flutlicht, K.-o.-Modus – ihr kennt das. Zu ausgewählten Topspielen gibt’s außerdem zeitnah nach Abpfiff die Zusammenfassungen bei uns auf den Plattformen ZDFheute und im ZDF-Streamingportal.

Sport | DFB-Pokal Saison 2026/27 : 1. Runde: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Wie startet der Bundesligist in die Saison? Kann Hansa den Favoriten ins Straucheln bringen? Die 1. Runde des DFB-Pokals 2026/27 mit der Partie Hansa Rostock - VfB Stuttgart live im Stream. Livestream

Erst Bundesliga, dann Pokal – der Freitag ist damit gebucht. Doch wer denkt, das war’s schon mit Fußball, hat den Samstag noch nicht gesehen.

Supercup: Bayern und Dortmund kämpfen um den ersten Titel

Der Klassiker noch vor Saisonauftakt: Bayern spielt gegen den BVB um den ersten Titel. Quelle: Frank Hoermann/ddp

Die neue Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern, aber Bayern und Dortmund müssen schon vorher ran: Am Samstag (22. August) treffen die beiden im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinander.

Für den deutschen Meister aus München ist es das erste Pflichtspiel der Saison – und direkt die Chance auf den ersten Titel. Bayern gegen BVB direkt vor Saisonstart? Nehmen wir! Die Zusammenfassung dieses Highlights gibt es am Samstag ab 23:00 Uhr im Livestream des aktuellen sportstudios und ab 0 Uhr auf unseren Plattformen ZDFheute und bei ZDFsportstudio.de.

Dein Sport-Wochenende live im ZDF

Sommerpause vorbei: Das sportstudio ist zurück

Das aktuelle sportstudio ist wieder da. Zum Comeback gibt’s direkt jede Menge Fußball mit DFL-Supercup, DFB-Pokal und Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt als Studiogast. Einschalten lohnt sich also.

Sport | das aktuelle sportstudio : Die Sendung am 22. August 2026 Mit dem DFL-Supercup und DFB-Pokal. Studiogast ist Jonathan Burkardt, Stürmer bei Eintracht Frankfurt. Livestream

Gesprächsthema der Woche

Was steckt hinter Musialas Zusammenbrüchen? Der Bayern-Profi machte in dieser Woche eine neurologische Dysfunktion und kurz auftretende Absencen öffentlich – eine Form epileptischer Anfälle. Was das genau bedeutet, könnt ihr hier nachlesen:

Ex-Skisprung-Weltmeister Severin Freund, der selbst mit Epilepsie Leistungssport betrieben hat, spricht mit uns über seine Erfahrungen – und darüber, warum eine Diagnose nicht automatisch das Ende einer Sportkarriere bedeutet.

Epilepsie im Leistungssport : Severin Freund: "Eine Diagnose legt keinen Lebensweg fest" Skisprung-Weltmeister Severin Freund spricht im Interview über seine eigene Erkrankung, die Risiken im Leistungssport und den Umgang mit der Diagnose. mit Video 13:19

Empfehlung der Woche

630,4 Kilometer in nur 94 Stunden – klingt absurd, war beim "Last Soul Ultra" 2026 aber die Siegerdistanz. Tausende verfolgten den Ultralauf auf Social Media.

Doch warum suchen immer mehr Menschen ihre körperlichen Grenzen und welche Rolle spielen Instagram, TikTok & Co. dabei? Wir sind dem Hype um Extremsport auf den Grund gegangen

630,4 Kilometer Laufen in 94 Stunden - so das Ergebnis des Siegers beim "Last Soul Ultra" 2026. Wird Extremsport immer extremer? Was macht die Faszination aus? 19.08.2026 | 9:38 min

Wir begleiten euch durch dieses vollgepackte Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute und bei ZDFsportstudio.de. Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Sportliche Grüße & ein schönes Wochenende

Marie-Julie May und die ZDFsportstudio-Redaktion

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Quelle: ZDF